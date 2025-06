Wimbledon, Sinner inganna tutti: il video fake di Jannik diventato virale. Alcaraz se la ride con Sabalenka

Sinner si prende la sua rivincita dopo la gara persa con Sabalenka con una nuova sfida di precisione con l'ATP, ma il video virale dell'impresa di Jannik nasconde un piccolo inganno

Sull’erba sembra aver ritrovato il sorriso Jannik Sinner, che continua la sua preparazione in vista di Wimbledon alternando allenamenti e sfide di precisione, con l’ultima diventata virale sui social e attorno alla quale è nato un piccolo mistero sulla veridicità dell’impresa del n°1 al mondo. Nel frattempo a Londra è arrivo anche il suo rivale e campione in carica Carlos Alcaraz, subito protagonista di un simpatico siparietto con Aryna Sabalenka.

Sinner inganna tutti con il suo servizio

Dopo la gara con Aryna Sabalenka, Jannik Sinner si è prestato a una nuova sfida di precisione, questa volta per un video realizzato dall’ATP, nel quale viene mostrato il n°1 che riesce ad accedere un fiammifero posto dall’altra parte del campo con il proprio servizio. Una piccola rivincita per l’altoatesino dopo la sfida persa con la bielorussa.

Peccato però che guardando il video a rallentatore si noti come in realtà il servizio di Sinner sia atterrato ben prima di dove era posto il fiammifero, che non è stato dunque toccato dalla pallina. Un’illusione ottica con la quale Jannik ha ingannato un po’ tutti.

Sinner scherza con Djokovic e si allena con Tsitsipas

Oltre a dedicarsi a simpatiche sfide, Sinner a Londra ha già iniziato a prepararsi per l’esordio a Wimbledon che avverrà martedì 1 luglio. Dopo la sessione della scorsa giornata con Grigor Dimitrov, Jannik si è allenato oggi con un altro giocatore dal rovescio a una mano, Stefanos Tsitsipas – da poco seguito da Goran Ivanisevic come coach -, focalizzandosi principalmente sul servizio, colpo ancora più fondamentale su una superficie veloce e scivolosa come l’erba.

Durante l’allenamento Sinner si è intrattenuto nuovamente con Novak Djokovic, scambiando qualche chiacchiera e battuta tra i sorrisi di entrambi e, chissà, magari cercando anche di strappare qualche segreto a chi questo torneo lo ha già conquistato 7 volte in carriera.

Alcaraz sbarca a Wimbledon, il siparietto con Sabalenka

Dopo qualche giorno di riposo in seguito alla vittoria all’ATP 500 del Queen’s, oggi mercoledì 25 giugno è arrivato a Londra anche il campione in carica di Wimbledon Carlos Alcaraz, che quest’anno andrà a caccia del terzo titolo consecutivo sui prati dell’All Lawn England Tennis Club.

Ad accoglierlo, oltre al suo primo compagno d’allenamento Fabian Maroszan, è stata la n°1 WTA Sabalenka, che nel vederlo gli chiesto scherzosamente “Ma sai come si fa a perdere?” facendo riferimento alla striscia di vittorie ancora in corso dello spagnolo, che di tutta risposta è scoppiato in una fragorosa risata, a testimonianza del periodo estremamente tranquillo e sereno che sembra vivere Carlitos e che lo sta aiutando a ottenere gli incredibili risultati degli ultimi due mesi.