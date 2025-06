Sinner, il retroscena sulla finale di Parigi e le lacrime nello spogliatoio: la rivelazione di Mangiante sul tifo contro

Mangiante ha svelato tutto il dispiacere fin qui nascosto di Sinner non solo per la finale persa al Roland Garros contro Alcaraz, ma anche per il tifo tutto dalla parte dello spagnolo e non sempre corretto

Nonostante siano passate oltre due settimane, tutti abbiamo ancora impressa nella mente lo sguardo attonito di Jannik Sinner dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. Una sconfitta difficile da digerire per il n°1 al mondo, soprattutto considerando le varie chance non sfruttate, su tutti i tre match point.

A conferma dell’enorme dispiacere provato da Sinner sono arrivate anche le parole del giornalista Sky Angelo Mangiante, che durante un’intervento della trasmissione radiofonica di Radio24 Tutti Convocati ha spiegato il dispiacere del n°1 ATP e come ha far star male Jannik siano stati vari fattori, come per esempio il tifo tutto polarizzato verso Carlos Alcaraz. Rivelazioni che però hanno in un certo infastidito i fan di Sinner, che forse avrebbero preferito una maggiore privacy per il loro beniamino.

Il retroscena svelato da Mangiante sulla finale di Parigi e il tifo contro

Inviato di Sky a Parigi in occasione del Roland Garros, Angelo Mangiante ha avuto occasione di seguire da vicino Jannik Sinner e di vedere anche la sua reazione dopo la cocente sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz. Una sconfitta difficile da buttare giù, come raccontato dal giornalista in un intervento a Radio24 durante la trasmissione Tutti Convocati: “Sono stato male per Sinner quando è venuto a fare l’intervista post partita e si è scusato per il ritardo dicendo che aveva pianto un quarto d’ora negli spogliatoi”.

Mangiante ha poi svelato che a far rimanere male Jannik è stato anche il tifo tutto 9in favore di Carlitos, se non addirittura contro di lui in alcuni frangenti, nonostante poi Sinner abbia evitato ogni sorta di polemica a riguardo: “Non si aspettava il tifo contro, è rimasto male anche per questo. Gli applausi ogni volta che sbagliava. A Wimbledon gli ho rivisto un po’ di sorriso, sta provando a dimenticare”.

I tifosi contro le rivelazioni di Mangiante

Le rivelazioni fatte da Mangiante a Tutti Convocati non sono però piaciute ai tifosi di Sinner, che probabilmente avrebbero preferito una maggiore riservatezza per il proprio beniamino, che direttamente o tramite alcuni elementi del proprio team aveva già parlato della finale, esprimendo come meglio riteneva opportuno anche tutto il proprio dispiacere.

Molti sono infatti i commenti in questo senso, come quello della pagina Janniksin_Updates che ha così commentato su X: “Le dichiarazioni pubbliche di Jannik sono state altre e sarebbe meglio fermarsi lì”; “Fosse vero, dopo questa dichiarazione se fossi Sinner, a Mangiante non rivelerei neanche gli orari degli allenamenti aperti al pubblico” è invece il pensiero di Antonella; e ancora “Si poteva assolutamente risparmiare questa rivelazione, ammesso sia la verità; non credo che Jannik gli abbia detto ‘ma si, dillo a tutti, no problem’…mah! Giornalismo sportivo ‘calcistico’ prestato al tennis” l’opinione di Carlo, non certo gli unici utenti a pensarla così.

Londra per dimenticare Parigi

Come rivelato da Mangiante e come apparso da molti video apparsi sui profili ufficiali e non solo, Sinner appare ora però più sereno a Wimbledon, dove proverà a regalarsi una nuova chance di aggiungere un titolo dello slam in bacheca e a ottenere la sua rivincita su Alcaraz. Anche perché alla fine si sa, come dice il detto chiodo schiaccia chiodo, il modo migliore per superare un forte dispiacere è quello di buttarsi nuovamente in nuova avventura, o in questo caso, in un nuovo slam.