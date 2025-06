Halle, Sinner debutta con un qualificato, poi Muller o Bublik. E spunta la torta per un anno da numero 1

Sinner è atterrato ad Halle, accolto con tutti gli onori del caso dall'organizzazione. Debutterà con un qualificato, poi possibile rivincita con Bublik.

Jannik Sinner dovrà pazientare qualche ora per conoscere il nome del primo avversario della sua stagione sull’erba: arriverà infatti dal tabellone cadetto il rivale nel primo turno del torneo 500 di Halle, dove il numero uno del mondo si presenterà da campione in carica. Poi agli ottavi potrebbe scapparci la rivincita con Bublik, già battuto al Roland Garros, oppure la sfida col francese Muller. Sullo sfondo nei quarti c’è Thomas Machac, testa di serie numero 7 del torneo.

Jannik, che sorpresa: una torta a forma di numero 1

Jannik in mattinata è sbarcato ad Halle e ha trovato una gradita sorpresa: una torta a forma di numero 1, l’omaggio che l’organizzazione del Terra Wortmann Open ha voluto fargli per celebrare le 53 settimane di permanenza in vetta al ranking ATP (un anno esatto: debutto da numero 1 proprio nel torneo tedesco nel giugno del 2024).

Successivamente c’è stato spazio anche per concedere qualche battuta alla TV ufficiale del torneo. “Com’è stata la mia settimana dopo Parigi? Direi piuttosto tranquilla. Mi sono concesso una grigliata, giocato a ping pong con gli amici, ho ricaricato le pile a casa e sono felice di essere pronto a tuffarmi in questa nuova avventura. Ci voleva un po’ di riposo dopo due settimane molto stancanti. La finale del Roland Garros ha dimostrato al mondo che quando giochiamo noi diamo tutto, senza mai tirare il fiato, e anche se non è finita come avrei voluto che finisse c’è di che essere soddisfatti”.

Sulla finale persa, Jannik è stato molto onesto. “È questione di punti di vista: puoi vedere i tre match point mancati, oppure puoi constatare che sia stata la mia miglior partita giocata sulla terra, 5 ore di fila senza mai lamentarmi di nulla. Poi si vince e si perde, e stavolta è toccato a me perdere. Da quando sono tornato ho fatto due finali, Roma e Parigi: Alcaraz è fortissimo e lo ha dimostrato, ma sono state belle battaglie e penso di essere stato fortunato ad aver avuto l’opportunità di disputarle”.

Sinner “raddoppia” in doppio, in coppia con Sonego

Sinner sarà impegnato anche nel torneo di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego. Il tabellone prevede 16 coppie, con quella italiana impegnata agli ottavi contro quella composta dal russo Karen Khachanov e l’americano Alex Michelsen. Ai quarti, possibile incrocio con la coppia numero 1 del seeding, ovvero Krawietz e Putz.

Iscritti al torneo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero 2, finiti dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner e Sonego: debutteranno contro il brasiliano Marcelo Melo e Sascha Zverev.

Queen’s, c’è solo Arnaldi: debutto contro Rune

In contemporanea con Halle è uscito anche il sorteggio del tabellone del Queen’s, l’altro torneo 500 in preparazione a Wimbledon. Dopo la rinuncia di Berrettini e Musetti, che sperano di farcela per essere della partita al Championship e recuperare dai rispettivi infortuni, solo un italiano in tabellone: è Matteo Arnaldi, che sfiderà all’esordio la testa di sere numero 4, Holger Rune.

Chi vince troverà sulla sua strada uno tra Dimitrov e Monfils, e nell’eventuale quarto di finale in rotta di collisione c’è Jakub Mensik, ottava testa di serie. Alcaraz è dalla stessa parte di tabellone di Arnaldi e debutterà contro il connazionale Davidovich-Fokina.