Diretta live calciomercato 31 luglio 2025: Milan forte su Vlahovic, braccio di ferro Inter-Atalanta per Lookman, Juve bloccata

Ultimo aggiornamento: 31-07-2025 11:04

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Ultimo giorno di luglio e tanta carne al fuoco. Il Milan inizia a muoversi sotto traccia per Dusan Vlahovic, individuato da Allegri come l’obiettivo principale per l’attacco. Nessuna novità, invece, tra Inter e Atalanta per Lookman con il club di Percassi che non ha ancora risposto all’offerta dei nerazzurri (43 milioni di base fissa + 2 di bonus). Prosegue, invece, il momento complicato per la Juventus che prima di comprare deve vendere; il Napoli pensa a Sterling, Roma tentativo per Claudio Echeverri del Manchester City.

