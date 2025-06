Bad Homburg, Paolini travolta da Swiatek: Iga si conferma tabù. Brutto ko. per Jas prima di Wimbledon

Pesante sconfitta a pochi giorni da Wimbledon per Paolini, travolta in poco più di un'ora da Swiatek, che raggiunge così la sua prima finale sull'erba a Bad Homburg

Si conclude in semifinale il torneo WTA 500 di Bad Homburg di Jasmine Paolini, sconfitta per quinta volta su cinque in carriera da Iga Swiatek che si conferma tabù. Un netto ko. che arriva a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon per l’azzurra, mentre la prima finale in carriera sull’erba rilancia le ambizioni della polacca ai Championships.

Swiatek travolge Paolini

Sulla carta quella di oggi a Bad Homburg rappresentava la prima vera grande chance per Jasmine Paolini di sfatare il tabù Iga Swiatek, che ha sempre vinto nei quattro precedenti tra le due giocatrici. L’erba è infatti la superficie meno amica della polacca, mentre sui prati Jas ha dimostrato in passato di sapersi destreggiare eccome.

Le aspettative di un match equilibrato vengono però subito disattese, con Swiatek che domina il primo set trovando sempre palle break in ogni turno in risposta e strappando la battuta in tre occasioni a Paolini, che invece ha conquistato la miseria di tre punti sul servizio dell’avversaria.

Nel secondo Jas sembra trovare una reazione con un break in avvio, ma il vantaggio dura solo pochi istanti, con Swiatek che conquista il contro break a zero nel game successivo e poi trova il break nel sesto game che le permetterà di conquistare anche il secondo parziale e trionfare per 6-1 6-3 in poco più di un’ora.

Brutto stop prima di Wimbledon per Jas

Una sconfitta pesante per Jasmine, che solo nel secondo set è sembrata riuscire a tenere testa a Swiatek, senza comunque mai metterla troppo in difficoltà. Una sconfitta pesante soprattutto per il momento in cui arriva, a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Ora per Paolini sarà importante mettersi subito alle spalle questo ko per ripartire al meglio ai Championships, dove dovrà difendere la finale raggiunta nel 2024.

Prima finale sull’erba per Swiatek, può dire la sua a Wimbledon

Chi invece si presenterà a Wimbledon con rinnovate ambizioni è Swiatek, che a Bad Homburg non ha solo ottenuto la sua prima finale da oltre un anno (l’ultima, non considerando quella per il terzo posto alle Olimpiadi, risale infatti all’edizione 2024 del Roland Garros), ma anche la sua prima in assoluto sull’erba, superficie sulla quale in passato ha sempre faticato, come dimostra il fatto che una giocatrice del suo livello sia sta in grado di spingersi al massimo ai quarti di finale dei Championships in una sola occasione nel 2023. Iga sabato andrà a caccia de suo 23° titolo in carriera contro la vincitrice della sfida tra Jessica Pegula e Linda Noskova.