Paolini inedita, interviene la supervisor dopo una litigata con l’arbitro: poi batte Fernandez e si sblocca sull’erba

Dopo una lunga litigata con il giudice di sedia Paolini conquista la sua prima vittoria sull'erba nel 2025 battendo Fernandez al debutto a Bod Homburg al termine di un match conbattuto

Buona notizie in vista di Wimbledon, con Paolini che dopo la sconfitta rimediata a Berlino si è rialzata conquistando la prima vittoria sull’erba nel 2025 a Bad Homburg contro Leyla Fernandez (sconfitta per 7-6 7-6) dopo essere stata protagonista di un’intensa discussione con il giudice di sedia.

Paolini si sblocca sull’erba nel 2025: battuta Fernandez a Bad Homburg

Al secondo tentativo arriva la prima vittoria in singolare sull’erba nel 2025 per Jasmine Paolini, che dopo la sconfitta rimediata all’esordio a Berlino contro Ons Jabeurha battuto in due set Leyla Fernandez al debutto a Bod Homburg al termine di un match estremamente combattuto come testimonia la durata di oltre due ore e mezza e deciso da due tie-break. Jas vola dunque ai quarti in Germania dove attende la vincitrice della sfida tra Beatriz Haddad Maia e Elina Svitolina, contro cui perse poche settimane fa al Roland Garros fallendo tre match point.

Paolini litiga con l’arbitro e chiama la supervisor

In occasione del primo set sul risultato di 4-4 e 15-15 si è verificata però una scena certamente peculiare trattandosi di Paolini, entrata in aperta polemica con il giudice di sedia in seguito a una decisione controversa. Il tutto capita quando Jas manda fuori con il rovescio dopo un colpo di Fernandez chiamato fuori mentre l’azzurra impattava la pallina. L’arbitro fa immediatamente overruled sulla chiamata del giudice di linea, assegnando però il punto direttamente alla canadese e scatenando la reazione di Jasmine, secondo la quale si sarebbe dovuto rigiocare essendo lei stata disturbata al momento di colpire con il rovescio.

Dopo qualche minuto di discussione Paolini richiede l’ingresso in campo della supervisor WTA dopo che l’arbitro ha ammesso che la chiamata è arrivata al momento dell’impatto, senza però ritenere che abbia disturbato l’azzurra. Oltre alla comprensione della supervisor Paolini non ha però ottenuto nulla trattandosi di una situazione nella quale l’interpretazione del giudice ha prevalenza. A scatenare la reazione di Jas è anche il fatto che quanto accaduto si era verificato pochi game prima, sempre con lo stesso esito sfavorevole all’azzurra.

Il fuorionda di Paolini e le sue dichiarazioni

Prima dell’intervista in campo Paolini è stata anche protagonista di un simpatico fuorionda parlando con l’intervistatore a proposito del match da lei appena vinto, lasciandosi scappare un’esternazione che dimostra al meglio quanto l’incontro sia stato combattuto: “Mamma mia…”

Queste poi le parole di Paolini sulla sua prima vittoria sull’erba nel 2025 in singolare ottenuta a Bod Homburg: “Ho cercato di rimanere lì tutti i punti, più di due ore e mezzo due set…sembrava un campo lento in terra battuta (ride, ndr). Lei è un avversaria molto difficile può giocare molto bene su questi campi. Sono molto contenta di essere rimasta li a lottare su ogni punto e di aver conquistato la prima vittoria sull’erba nel 2025. Penso che giocare sull’erba sia molto divertente, bisogna però anche avere fiducia nel proprio tennis. Mi piace anche andare a rete, fare le drop volley, ma allo stesso tempo bisogna stare concentrata su ogni punto. Cosa farò domani che è il mio giorno libero? Ieri ho fatto le unghie ai piedi, magari domani farò le mani (ride, ndr). A parte gli scherzi probabilmente mi riposerò per essere pronta per i quarti di finali”.