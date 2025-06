Wimbledon, Sinner e Alcaraz si ritrovano dopo Parigi: il gesto d’intesa tra i due verso la finale. E Djokovic li esalta

Primo incontro tra Sinner e Alcaraz dalla finale del Roland Garros e subito tanto calore tra i due, che sembrano scambiarsi anche un segno d'intesa per Wimbledon

Da Parigi a Londra, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati a distanza di quasi tre settimane dalla già iconica finale del Roland Garros, lasciandosi andare a un bell’abbraccio che sa di appuntamento verso l’atto conclusivo di Wimbledon. Finale del Roland Garros che è rimasta impressa anche nella mente di Novak Djokovic, il quale ha esaltato i due attuali dominatori del tennis maschile.

Sinner e Alcaraz si ritrovano dopo Parigi: il bell’abbraccio tra i due rivali

A distanza di quasi tre settimane dall’incredibile finale del Roland Garros, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tornati a incrociarsi in quel di Wimbledon. Nessuna sfida tra i due questa volta, solo un bel saluto tra la sessione di allenamento dell’uno e dell’altro, condito da un sincero abbraccio tra i due, a testimonianza del grande rispetto che corre tra i due rivali. Un abbraccio che però sa anche di appuntamento in finale a Londra, dove è difficile immaginare che qualcuno possa mettergli i bastoni tra le ruote prima dell’atto conclusivo.

Sinner e Alcaraz testano il campo centrale con Medvedev e Djokovic

Dopo lo spettacolo offerto al Roland Garros Sinner e Alcaraz sono certamente i giocatori più attesi anche a Londra. Non sorprende dunque che Wimbledon abbia concesso loro di allenarsi e testare il Campo Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, campo dove probabilmente disputeranno la maggioranza dei propri match se non addirittura tutti.

Ad inaugurare il campo più prestigioso al mondo è stato il duplice campione in carica Alcaraz, che si è allenato con colui che ha battuto nelle ultime due finali e che qui ha trionfato in sette occasioni, ovvero Novak Djokovic. Poi è toccato a Sinner scendere sul Centrale, casualmente anche lui contro l’ultimo avversario affrontato a Wimbledon, ovvero Daniil Medvedev, il quale però farà affiorare nella mente di Jannik ricordi certamente meno felici, dato che l’anno scorso il russo lo sconfisse nei quarti di finale al quinto set.

Djokovic ripensa alla finale di Parigi e loda Sinner e Alcaraz

Dopo l’allenamento Djokovic si è fermato a parlare con la stampa, tornando anche sulla finale del Roland Garros, definendo quanto messo in mostra da Sinner e Alcaraz un qualcosa di incredibile: “Ciò che hanno prodotto nella finale di Parigi è stato sorprendente. A dire il vero, ero nel mio paese. Mia moglie voleva vedere la finale, ma io no. La prima parte della partita siamo usciti a pranzo. Siamo tornati e ho finito per guardarla. Incredibile, incredibile incontro. Un enorme merito va a entrambi. È stata una delle partite più storiche a cui abbiamo mai assistito”.