Sinner cambia tutto, addio a Panichi e Badio: mossa a sorpresa di Jannik prima di Wimbledon, al suo fianco Cipolla

A sopresa e a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, Sinner ha deciso di interrompere la collaborazione con Panichi e Badio. Jannik a Londra con i soli Cahill, Vagnozzi e Cipolla

Terremoto a sorpresa nel team di Jannik Sinner, che si è presentato a Londra dove lunedì 30 giugno prenderà il via il torneo di Wimbledon accompagnato dai soli coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. All’appello mancano il fisioterapista Ulises Badio e il preparatore atletico Marco Panichi, che come riporta Sky Sport non fanno più parte della squadra del n°1 al mondo, che dovrebbe dare spiegazioni in merito in occasione del Media Day in programma sabato 28 giugno.

Badio e Panichi fuori dal team di Sinner

L’assenza in questi primi giorni londinesi di Jannik Sinner di Ulises Badio e Marco Panichi aveva sorpreso un po’ tutti, ma pochi si sarebbero immaginati il motivo, soprattutto considerando che Badio fino alla settimana scorsa era al fianco del n°1 al mondo in occasione dell’ATP 500 di Halle che lo ha visto uscire agli ottavi di finale per mano di Alexander Bublik.

L’assenza di Badio e Panichi non sarebbe però affatto un caso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Sinner avrebbe infatti deciso di interrompere la collaborazione con il fisioterapista e il preparatore atletico, che erano entrati a far parte del suo team dopo la separazione da Umberto Ferrara e Giacomo Naldi in seguito al caso clostebol.

Sinner a Wimbledon solo Cahill, Vagnozzi e Cipolla

Sinner dunque si trova a Wimbledon seguito dagli immancabili coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, affiancati dall’osteopata Andrea Cipolla, che in seguito all’allontanamento di Badio e Panichi avrà certamente un ruolo di primo piano in queste due settimane sull’erba londinese.

Ancora non sono note le motivazioni dietro la separazione dal fisioterapista e dal preparatore atletico che prima di Jannik avevano seguito l’ex n°1 al mondo Novak Djokovic. Come rende noto Sky Sport nelle prossime ora sarebbe atteso un comunicato ufficiale che potrebbe spiegare le ragioni di questo divorzio. Altre novità potrebbero uscita dal Media Day in programma sabato per Sinner.