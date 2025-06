VNL, entra Rychlicki e ribalta la Polonia: l'Italia è un po' sprecona, ma trova il modo per battere la capolista

La week 2 di VNL si apre con una vittoria pesante contro la Polonia, unica imbattuta (seppur in veste sperimentale): l'Italia ringrazia Rychlicki, decisivo nei due set conclusivi. Giannelli show

È un’Italia bella (a tratti), sprecona ma comunque vincente. E non guasta mai quando dalla parte opposta della rete c’è la bestia nera polacca. Che è vero, si sarà pure presentata in una veste un po’ sperimentale, ma era l’unica imbattuta del gruppo e contro i ragazzi di De Giorgi c’ha sbattuto la faccia. Anche se ha fatto di tutto per impedire che accadesse: l’Italia alla fine l’ha spuntata per 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11), trovando le risposte giuste al momento opportuno e soprattutto pescando bene la carta dal mazzo quando se n’è avvertito più il bisogno. Nome in codice: Kamil Rychlicki.

Primo set sul velluto, con super Romanò (e non solo)

L’ingresso del lussemburghese nel quarto set ha cambiato volto a una partita che s’era fatta insolitamente spigolosa, dopo che nel primo parziale nulla lasciava presagire tanta sofferenza. Perché l’Italia, presentatasi con i “debuttanti” Michieletto e Lavia titolari (come Galassi e Balaso) e Romanò in posto 2, aveva dato l’impressione di essere pienamente padrona delle operazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Azzurri superiori in ogni fondamentale, soprattutto a muro con Gargiulo sempre più protagonista (Russo può guarire con calma dall’operazione all’ernia…) e Romanò perfetto tanto in attacco, quanto al servizio (8 punti e 88% di efficienza offensiva). Il 22-11 che condanna i ragazzi di Grbic prima del tempo suona sinistro, così come lo start di secondo set, dove l’Italia scappa sul 6-2 obbligando il tecnico dei polacchi a fermare l’incontro.

Semeniuk trascina la Polonia alla rimonta

Da quel momento in poi, però, la Polonia accende la luce: ritrova subito la parità a quota 6, poi resta incollata punto a punto fino però a trovare il primo vero vantaggio di serata sul 20-18, trascinata dai colpi del perugino Semeniuk (che duello col compagno di squadra Giannelli: chiuderà a 18 punti, due in meno dell’altro schiacciatore Szalpuk). Quei due punti costano cari all’Italia, che nel terzo riparte a spron battuto e fa capire di non essersi fatta condizionare troppo dall’epilogo del set precedente.

Sul 14-11 Grbic deve ancora una volta parlarci su e quando Semeniuk trova la parità a 15 si capisce che il suo l’ha fatto abbondantemente. E ancora una volta l’Italia si sfilaccia sul più bello: 4-0 di parziale polacco (da 19-17 a 19-21) e due errori di Michieletto condannano gli azzurri a cedere un altro set a una squadra che pure, numeri alla mano, non sembra esserle poi tanto superiore.

Bottolo e Rychlicki, la “coppia” che profuma di provvidenza

De Giorgi capisce che serve attingere a piene mani dalla panchina. Getta nella mischia Rychlicki al posto di Romanò e soprattutto Bottolo per Lavia, ma la differenza la fa soprattutto l’efficacia del servizio azzurro, con Michieletto, Rychlicki e Giannelli che firmano tre ace pesantissimi (16-13 e timeout obbligato Grbic). Stavolta però l’Italia insiste: Gargiulo stampa un muro di inestimabile valore, Michieletto firma un altro ace e sul 20-14 il parziale è segnato, chiuso da un paio di muri di Galassi.

Nel tiebreak gli azzurri prendono subito in mano le redini del set, scappando sul 9-6 prima di concedersi nuovamente una pausa di troppo (break polacco di 5-1 e vantaggio avversario sull’11-10). È a quel punto che sale in cattedra Mattia Bottolo, proprio dopo aver subito un muro che si trasforma nel primo vantaggio polacco nel parziale: risponde pan per focaccia a Novak trovando il muro della nuova parità, poi vince uno scambio ricco di tensione, riuscendo a chiudere il colpo seppur in precario equilibrio. Un’invasione di Semeniuk “pescata” grazie a uno videocheck chiamato da De Giorgi offre all’Italia un break di vantaggio, che diventano due quando Rychlicki trova l’ace col quale consegna ai compagni tre palle match.

È buona la prima perché la Polonia sbaglia totalmente le misure dell’attacco e il 3-2 è servito. Michieletto è devastante al servizio con 5 ace personali e 18 punti totali (ma non senza qualche sbavatura di troppo: non giocava da un mese e mezzo, lecito dargli un po’ di tregua…), Galassi ne firma 15 con ben 7 muri, Romanò chiude con 13 in tre set e Rychlicki con 11 in due set, mentre Gargiulo va in doppia cifra (10 punti e tre muri). Prossimo impegno per l’Italia venerdì alle 23 contro la Cina.