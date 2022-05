Perugia: accordo triennale per Kamil Semeniuk

27-05-2022 10:17

Colpo grosso dei Block Devils che gioca d’anticipo per costuire una stagione di successi.

La Sir Safety Conad Perugia infatti, avrebbe sottoscritto un accordo triennale con Kamil Semeniuk, MVP della CEV Champions League appena conclusa grazie ai 27 punti realizzati nel 3-0 dello ZAKSA sull’Itas Trentino.

Lo schiacciatore polacco, classe 1996, approderà così a Perugia dove, insieme a Wilfredo Leon, comporrà una delle coppie più devastanti che potremo ammirare nella prossima stagione. Non ha badato quindio a spese il presidente Gino Sirci, che stando a fonti accreditate avrebbe speso circo 220mila euro per completare l’operazione.

Al giocatore cubano, naturalizzato polacco, una cifra vicina ai 4.5 milioni di euro annui per tre anni.

Sul polacco esiste anche un retroscena abbastanza curioso: il procuratore di Semeniuk ha infatti rivelato di aver offerto lo schiacciatore “praticamente a tutti i grandi club italiani” non più di due anni fa, e in particolare a Modena Volley: “Dopo il trasferimento di Bednorz a Kazan – ha spiegato – Andrea Sartoretti mi ha chiesto di dargli un ‘nuovo Bednorz’. Gli ho proposto senza esitazione di ingaggiare Kamil, ma non ho avuto nessun feedback“.

Discorso a parte lo merita l’allenatore: Grbic è al momento seduto su due panchine. Il presidente vuole riflettere anche se è allettante il fatto di chiedere all’ex palleggiatore serbo di tirare fuori il meglio da una squadra, sulla carta molto forte. Alternative? Gheorge Cretu, fresco campione d’Europa con lo ZAKSA ma quasi certo di lasciare il club polacco.