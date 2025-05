Civitanova-Trento 3-0, parità nella finale Scudetto del volley: Bottolo batte Michieletto davanti a De Giorgi

La Lube restituisce il 3-0 di gara-1 all'Itas e si porta sull'1-1: grande prova dello schiacciatore di casa, premiato come MVP della partita. Domenica la terza sfida.

Fattore campo rispettato in gara-2 della finale Scudetto di volley maschile. Al 3-0 rifilato dall’Itas Trentino alla Lube Civitanova nella prima partita della serie hanno risposto i marchigiani, ripagando il sestetto di Soli con la stessa moneta. Tre a zero per Civitanova e perfetta parità nella serie, che proseguirà adesso con la terza sfida in programma a Trento domenica 4 maggio, con inizio fissato per le 15.20.

Volley, finale Scudetto: anche Zaytsev in tribuna

Se in gara-1 si era vista una Lube stanca, ancora provata dal clamoroso ribaltone piazzato ai danni di Perugia in semifinale (3-2, dopo essere andata sotto 0-2 dopo le prime due partite), stavolta la formazione guidata da Medei è apparsa tonica e brillante sin dalle prime battute. Sospinta dal pubblico dell’Eurosuole Forum (anche Ivan Zaytsev in tribuna, applaudito dai tifosi e inseguito dai flash), Civitanova ha pigiato il piede sull’acceleratore sin dall’inizio, lasciando poco spazio a Michieletto e soci.

Civitanova-Trento, successo in tre set per la Lube

Grande equilibrio nel punteggio, comunque. Tutti tiratissimi i vari parziali, a cominciare dal primo, vissuto punto a punto (8-7, 16-14, poi 21-20). Il finale è tutto dei marchigiani, che chiudono sul 25-21. Civitanova più lucida anche nel finale del set successivo, quasi una fotocopa del primo, con identico epilogo: 25-21. Nel terzo Trento prova a riaprire i giochi, ma senza successo. Ancora una volta la Lube è più lucida in volata e chiude sul 25-22.

Bottolo meglio di Michieletto: e De Giorgi osserva

Oltre a Zaytsev, tra gli spettatori interessati del match anche – ovviamente – il Ct azzurro Fefé De Giorgi, in postazione a prendere appunti su azzurri e azzurrabili. Chissà cosa avrà segnato l’allenatore salentino nel suo taccuino a proposito di Mattia Bottolo, lo schiacciatore della Lube premiato come MVP della partita. Vinta la sfida nella sfida contro Alessandro Michieletto: 16 punti per lo schiacciatore della Lube, 11 per quello di Trento. Un testa a testa che si ripeterà nelle prossime gare e, ovviamente, anche in Nazionale.