Italvolley, Velasco e De Giorgi rinnovano fino al 2028: Julio vuol vincere ancora, Fefé sfatare il tabù Giochi

I due Ct firmano il prolungamento fino a Los Angeles durante gli "Stati Generali della Pallavolo" a Milano, col presidente Manfredi: due sfide diverse, ma ugualmente intriganti.

Squadra che vince non si cambia. E neppure quella che non vince più, ma arriva comunque nei quartieri alti. La Federvolley ha scelto gli “Stati Generali della Pallavolo” a Milano per ufficializzare una doppia decisione strategica. Che era nell’aria, per la verità, ma che è stata annunciata in modo solenne: la conferma di Julio Velasco e Fefé De Giorgi rispettivamente al timone della Nazionale femminile e di quella maschile fino ai Giochi di Los Angeles del 2028. Per il santone italo-argentino si tratterà di ripetere lo straordinario risultato di Parigi, per il tecnico salentino di riscattare il quarto posto ottenuto in estate.

Volley, Manfredi ufficializza il rinnovo di Velasco e De Giorgi

Suggestiva la modalità studiata da Manfredi e dagli strateghi della comunicazione della Fipav per dare il doppio annuncio, in quella che – tradizionalmente – è la conferenza stampa di fine anno per il volley italiano, quella in cui si tracciano i bilanci della stagione trascorsa. Il presidente ha firmato entrambi i contratti e poi li ha fatti controfirmare dai due allenatori. Entrambi avevano accordi in scadenza nel 2026, al loro impegno hanno aggiunto la pianificazione dei Mondiali del 2027 (dal prossimo anno la kermesse iridata si sposta su cadenza biennale) e, soprattutto, le Olimpiadi a Los Angeles del 2028.

Velasco: “La mia Italia al femminile come quella maschile di 30 anni fa”

Mai banali le considerazioni di Velasco, che in un anno ha trasformato un’Italvolley divisa dalle polemiche in un dream team, capace di partire con Egonu e con Antropova prima alternativa. “Adesso viene la parte più difficile, tutti dicono ‘ora continuiamo a vincere’. Le condizioni ci sono”, ha chiarito Julio. “Un anno così, vincendo le Olimpiadi perdendo un solo set, forse è irripetibile”. Tanti i parallelismi con la sua ‘Generazione di Fenomeni’: “Credo di avere un gruppo di ragazze che hanno le stesse caratteristiche. Se riusciremo a tirarle fuori, continueremo ad avere soddisfazioni. Se invece crediamo di essere straordinari allora sarà più difficile. Ma ho fiducia che continueranno a imparare, credo abbiano le caratteristiche giuste”.

De Giorgi: “La delusione alle Olimpiadi può essere trampolino di lancio”

Se la sfida di Velasco è ripetersi, quella di De Giorgi è riscattare le ultime “non vittorie” agli Europei e alle Olimpiadi. “Devo ringraziare per la fiducia”, ha iniziato Fefé, in carica dal 2021 (un Europeo e un Mondiale all’attivo). “C’è grande responsabilità, ci sono aspettative ma noi poi riversiamo tutto sul campo”. E ancora: “Il gruppo è fatto di persone che hanno voglia di imparare e di raggiungere risultati. Questo risultato alle Olimpiadi è un momento importantissimo per un gruppo che vuole rimanere in alto, le sconfitte se vengono usate in modo corretto sono il trampolino di lancio per continuare a essere competitivi. Ci sono ancora dei passi da fare e i primi dobbiamo farli sui nostri limiti, ma c’è fiducia e i presupposti ci sono“.