Volley Mondiali 2025, Italia in un girone morbido: ma per Giannelli e gli Azzurri c'è il rischio Francia

Prima edizione a 32, il sorteggio lancia il sestetto di De Giorgi nel gruppo F con Ucraina, Belgio e Algeria: si gioca dal 12 al 28 settembre del prossimo anno nelle Filippine.

Poco più di un mese dopo la conclusione delle Olimpiadi, il mondo del volley guarda già ai prossimi appuntamenti. Ai Mondiali del 2025 nelle Filippine, in particolare. Del resto, bisogna fare in fretta: dall’anno prossimo i Mondiali saranno a cadenza biennale e saranno inframezzati nel 2026 dai campionati continentali e nel 2028 di nuovo dalle Olimpiadi, a Los Angeles. Insomma, se fino a quest’anno i pallavolisti di vertice avevano la possibilità di “respirare” un’estate ogni quattro anni, da ora in avanti dovranno fare gli straordinari. Anche nel volley, del resto, si sta affermando una logica di stampo calcistico: più partite, più interesse, più soldi. Veri o presunti.

Mondiali 2025 di volley a 32 squadre nelle Filippine

I Mondiali di volley 2025 a suo modo saranno storici: per la prima volta, infatti, la fase finale del torneo è stata ampliata addirittura a 32 squadre. Si giocherà di meno però per ogni singola squadra rispetto alle edizioni precedenti dei Mondiali e degli stessi Europei, articolati su quattro gironi da sei e dunque con nove partite complessive per chi arriva fino in fondo. Dal prossimo anno, nell’edizione ospitata dalle Filippine, non proprio una superpotenza a livello pallavolistico, le semifinaliste dei Mondiali giocheranno al massimo sette partite: tre nei gironi eliminatori, quattro nella fase a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finali). Torneo in programma dal 12 al 28 settembre 2025.

Volley, il sorteggio dei gironi: format e abbinamenti

L’ampliamento delle partecipanti, ovviamente, trasformerà la prima fase della competizione in una lunga sequenza di partite dall’esito scontato. Pochissimi i gironi che promettono equilibrio o suspence, con ampi divari tra le big e le outsider. Agli ottavi accedono le prime due classificate di ogni girone, poi classico tabellone tennistico fino alla finale di Manila. All’Italia è toccato (e non poteva essere altrimenti) un girone morbido con Ucraina, Belgio e Algeria. Queste tutte le pool: in attesa dell’ufficializzazione di sedi e calendari delle gare, è stato reso noto che il girone degli Azzurri incrocerà i propri destini col gruppo C, quello di Francia e Argentina.

Gruppo A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia

Gruppo B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania

Gruppo C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud

Gruppo D: Stati Uniti, Cuba, Portogallo, Colombia

Gruppo E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile

Gruppo F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria

Gruppo G: Giappone, Canada, Turchia, Libia

Gruppo H: Brasile, Serbia, Rep. Ceca, Cina

L’Italia di Fefé De Giorgi è campione in carica

Gli Azzurri sono campioni in carica, avendo vinto l’edizione del 2022 in Polonia. Dopo l’exploit di due anni fa, l’Italia ha chiuso al secondo posto gli Europei casalinghi del 2023 (sconfitta in finale proprio dalla Polonia) e al quarto il torneo olimpico di Parigi: dopo la netta sconfitta in semifinale contro la Francia di Andrea Giani, i ragazzi di Fefè De Giorgi si sono arresi agli Stati Uniti nella finalina per il bronzo. Giannelli e soci sono ovviamente nel ristretto gruppo delle favorite, insieme ai campioni olimpici della Francia, alla Polonia, agli Stati Uniti e ad altre corazzate come Brasile, Slovenia e lo stesso Giappone. Manca però un anno e sotto rete, si sa, le cose possono cambiare in fretta.