Mondiali Volley, Giannelli e Galassi: "Incredibile quanto abbiamo fatto"

10-09-2022 23:50

L’Italia supera la Slovenia 3-0 e si guadagna il pass per la finale dei mondiali di Volley contro la Polonia. Nelle dichiarazioni post-partita, Simone Giannelli esprime tutta la soddisfazione per il traguardo raggiunto: “È incredibile quello che abbiamo fatto, non pensavo fosse possibile vincere 3-0 contro questa Slovenia. Dobbiamo pensare solo a giocare una buona partita, una buona pallavolo per dare battaglia in ogni modo possibile. Giocare in quest’arena con tutto questo pubblico sarà incredibile e speciale, anche se faranno il tifo per i nostri avversari. Noi proveremo a lottare”.

Raggiante anche Gianluca Galassi, che spiega come quella di questa sera “è stata una bellissima partita, siamo felicissimi. Ora però abbiamo poco tempo per switchare subito e pensare subito alla partita di domani. La Polonia è molto in forma e abbiamo visto quanta gente c’è sugli spalti, sarà difficile, ma noi ci proveremo”.

La finale si disputerà domani, 11 settembre alle 21.00 (diretta su Rai due).