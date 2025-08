F1, classifica piloti e costruttori dopo l'Ungheria: Norris accorcia su Piastri, Verstappen vicino ad abdicare

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Ungheria vinto da Norris su Piastri e Russell con Leclerc quarto e Hamilton fuori dai punti. Torna in top ten Antonelli, a punti anche Bortoleto e Alonso

La vittoria di Lando Norris nel Gran Premio di Ungheria grazie alla strategia di una sola sosta consente all’inglese di recuperare qualche punticino nella corsa interna al Mondiale piloti. Sono ora 9 i punti che lo dividono da Oscar Piastri che pure ha provato a due giri dalla fine un attacco disperato. Col 9° posto Max Verstappen dice di fatto addio al 5° titolo di fila mentre Russell recupera punti sull’olandese e riallunga su Leclerc che gli è arrivato dietro. Ancora a punti Alonso ma soprattutto Bortoleto e Stroll, torna in top ten Antonelli. Ferrari nonostante lo zero di Hamilton resta seconda tra i costruttori.

F1, classifica piloti dopo l’Hungaroring

Oscar Piastri (McLaren) – 284 punti Lando Norris (McLaren) – 275 punti Max Verstappen (Red Bull) – 187 punti George Russell (Mercedes) – 172 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 punti

F1, classifica costruttori dopo il Gp di Ungheria

McLaren – 559 punti Ferrari – 260 punti Mercedes – 236 punti Red Bull – 194 punti Williams – 70 punti

Calendario: la F1 va in ferie, a fine agosto il Gp di Olanda

La F1 si ferma, finalmente viene da dire. Dopo 4 mesi e mezzo di stagione vissuti intensamente con molti week end di fila consecutivi, l’ultimo proprio questo back to back tra Belgio e Ungheria, il circus si concede un mese di sosta per le vacanze, obbligatorie per tutti i team almeno due settimane di chiusura. Si torna in pista a fine mese, a Zandvoort per il Gran Premio di Olanda dal 29 al 31 agosto.