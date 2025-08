Milan, Franco Baresi operato di tumore ai polmoni: cosa deve fare ora, l'affetto dei tifosi sul web

All'ex capitano rossonero è stato asportato un nodulo polmonare, l'intervento è riuscito e ora dovrà sostenere una terapia di consolidamento

Per la presenza di un nodulo polmonare l’ex libero del Milan Franco Baresi è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita ma si prevede un decorso post-operatorio lungo. I noduli polmonari sono aree circoscritte con una densità polmonare maggiore. Nella maggior parte dei casi sono benigni. Possono apparire come noduli singoli oppure ve ne possono essere diversi. Un nodulo polmonare con diametro superiore ai 3 cm si identifica come massa polmonare.

Cos’è un nodulo polmonare

Un nodulo polmonare benigno potrebbe essere la conseguenza di patologie quali, ad esempio, l’istoplasmosi, l’artrite reumatoide, l’aspergillosi, la sarcoidosi o altre forme di tumore benigno. el caso contrario, un nodulo polmonare con natura maligna è segno della presenza di un tumore maligno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il comunicato del Milan

La notizia è stata data dal club rossonero con un comunicato: “AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L’intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico.

Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione.

Capitano, siamo tutti con te!

L’intervento di Baresi

Anche Franco Baresi ha parlato via comunicato: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”. Franco Baresi

La grande paura dei tifosi

Tante le reazioni, unite da un filo comune: “Forza Capitano: “Capitano, ci hai fatto prendere un coccolone! Auguri di una pronta guarigione” e poi: “mi si è fermato il cuore per un secondo” e anche: “Rimettiti presto”, oppure: “L’unico immenso capitano del cuore di tutti noi. Forza capitano!”, oppure: “A Franco Baresi l’abbraccio più stretto dei Piccoli Azionisti e suoi Grandissimi Tifosi!”