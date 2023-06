Berlusconi, Franco Baresi: “Era come un padre”

La scomparsa dell'ex presidente del Milan nei ricordi del capitano rossonero del grande Diavolo degli anni '80' e '90

12-06-2023 13:56

C’è anche il ricordo di Franco Baresi per Silvio Berlusconi. Il capitano e il presidente di quel Milan stellare degli olandesi. Pigliatutto dappertutto. L’ex libero, ora vicepresidente onorario del club, dice in lacrime: “Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni”. Lui in campo, il Cavaliere in tribuna ad applaudirlo: hanno scritto la storia del Milan. Tante le partite che si potrebbero citare, tante le volte in cui Franz è uscito da migliore in campo in una squadra piena di stelle.