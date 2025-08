Leicester-Fiorentina 2-0, pagelle: Ayew e Fatawu stendono la viola. Troppi esperimenti per Pioli

I viola si affidano alle riserve e pagano dazio: si decide tutto nel I tempo. Nella ripresa con i titolari cambia la musica ma non l'esito della gara

La Fiorentina si presenta al King Power Stadium con la formazione B dal primo minuto. E la scelta paga inevitabilmente dazio. Nel primo tempo il Leicester domina e chiude l’incontro con le reti di Ayew prima e Fatawu poi. Nella ripresa, allora, Pioli mette in campo i big ma per l’operazione rimonta è troppo tardi. Kean reclama un rigore che l’arbitro non vede. Resta la sconfitta ma prosegue la campagna inglese del team toscano.

Le scelte di Pioli per il Leicester

Dopo le prime uscite contro formazioni di categoria inferiore, la Fiorentina inizia a fare sul serio. Primo test della campagna inglese è quello col Leicester: seguiranno poi a ruota Nottingham Forest e Manchester United. Per Stefano Pioli è tempo di esperimenti. Il modulo è il 3-4-2-1 che al momento sembra la soluzione tattica privilegiata.

In campo, però, sono tante le riserve schierate. Il centravanti lo fa Beltran con Fazzini e Sabiri a supporto. Spazio anche a qualche giovane, come il portiere Martinelli, il centrale difensivo Kouadio o l’esterno Fortini.

Viola in bambola, trafitti due volte

Pressione a tutto campo e uomo su uomo. La Fiorentina si presenta in veste aggressiva al King Power Stadium. Dal punto di vista del possesso palla, però, è il Leicester a dominare il gioco. Tant’è che alla mezz’ora trova anche il vantaggio con Ayew. Poco dopo Pioli – che ha rivendicato pubblicamente la sua voglia di Champions polemizzando con Allegri – procede con il primo cambio togliendo il giovane Fortini per inserire Kospo. Fatawu però fa 40 metri palla al piede e sigla il raddoppio.

Entrano i big ma la partita non cambia

Il copione non cambia di una virgola nella ripresa. Dopo l’ora di gioco, la Fiorentina procede con la canonica girandola di sostituzioni. Entrano i titolari come Dodo, Gudmundsson, Kean e Dzeko. Il peso specifico della viola aumenta sensibilmente così come la qualità. Tuttavia, è tardi per recuperare la partita. Probabilmente la squadra vera la vedremo nelle prossime amichevoli. Oggi è stata giornata di esperimenti per Pioli.

Promossi

Pablo Mari Perno difensivo della retroguardia viola. La sua esperienza è determinante nel guidare un reparto assai giovane.

Sabiri Da trequartista, le cose migliori le fa in chiave difensiva dove la sua presenza si sente eccome.

Fazzini Nulla di esaltante, sia chiaro, ma un pizzico di qualità in una gara non certamente eccelsa della Fiorentina.

Martinelli Nessuna parata particolarmente impegnativa ma è sempre presente e sicuro di sé quando chiamato in causa.

Dodo Arma importante per il team toscano. I compagni lo cercano spesso.

Kean Sembra già in palla. Avrebbe meritato un rigore che l'arbitro però non vede. Promette bene anche l'accoppiata con Dzeko (anche il bosniaco è entrato bene in campo).

