Ivan Zaytsev pronto a tornare in Italia? Milano pensa allo Zar e lui è pronto a cambiare idea ancora una volta

Ivan Zaytsev si appresta a disputare i play-off in Turchia, al Galatasaray, ma intanto pensa al futuro con la Powervolley che potrebbe riportarlo in Superlega dopo l'estate

L’esilio sulle rive del Bosforo potrebbe durare molto meno del previsto: Ivan Zaytsev ha già nostalgia dell’Italia, e stavolta le sirene che potrebbero riportarlo nel massimo campionato nazionale arrivano da Milano, che non è molto distante da Monza, ma che è tutt’altra storia rispetto a quella con la quale lo Zar s’è imbattuto nei primi mesi della stagione che sta per entrare nella sua fase culminante. Perché se l’Allianz realmente dovesse chiamare (e a detta dei ben informati lo avrebbe già fatto) sarà difficile rifiutare l’offerta, con un ruolo in posto 4 pronto ad essergli cucito su misura, pensando anche all’addio di Kaziyski (destinazione Padova) e Louati, promesso sposo dei polacchi del Resovia.

Milano cerca un posto 4 affidabile: lo Zar fa al caso suo

La Powervolley che verrà sarà una squadra giovane ma di prospettiva assoluta, con l’innesto in cabina di regia di Cachopa (in arrivo proprio da Monza) e Reggers confermatissimo nel ruolo di opposto. In banda, con Recine e Otsuka già parte integrante del progetto, la società meneghina cerca una pedina affidabile e di provata esperienza, individuata appunto in Ivan Zaytsev.

Che al Galatasaray si appresta ad affrontare i play-off, dove nel doppio confronto di semifinale se la vedrà con il Fenerbahce, provando a sfidare poi i dominatori della stagione regolare, cioè lo Ziraat Bankasi, che la scorsa settimana hanno battuto Trento nella semifinale di CEV Cup, estromettendo i campioni d’Europa in carica dalla competizione.

Ma in Turchia sono convinti che l’avventura dello Zar non si protrarrà a dopo l’estate: Milano è la prima opzione che è stata messa sul tavolo, e considerate anche le ambizioni della formazione lombarda, in lotta per provare a conquistare un posto in Europa nella prossima stagione (Zaytsev in estate accettò Monza anche per via della presenza del Mint in Champions League), ecco che l’operazione potrebbe avere tanti pro a suo favore per concludersi in modo positivo.

Anche Dzavoronok nel mirino. Ma lo Zar ha più appeal

Va da sé che l’Allianz avrebbe messo nel mirino anche Donovan Dzavoronok, schiacciatore in forza a Verona, ma infortunato praticamente da tre mesi (bisognerà capire in che condizioni si ripresenterà dopo l’estate). La suggestione Zaytsev però è di quelle che non lasciano indifferenti: dopo la fine dell’esperimento beach volley in coppia con Daniele Lupo (che è alla ricerca di un nuovo compagno in vista delle qualificazioni olimpiche 2028), lo Zar ha deciso di restare nel mondo indoor e di voler provare ad andare avanti per almeno un’altra, se non un altro paio di stagioni.

Potrebbe dunque fare il percorso inverso rispetto ad Alessia Orro, che da Milano potrebbe salpare alla volta della Turchia, con il Fenerbahce pronto a ricoprirla d’oro. Fener dove potrebbe approdare in panchina Lorenzo Bernardi, con Marco Fenoglio messo alla porta dopo l’uscita dalla Champions.