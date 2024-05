Volley, Trento vince la Champions: Michieletto top scorer, 3-0 in finale allo Jastrzebski

Trento non dà scampo ai polacchi e conquista la quarta Champions della sua storia, che riscatta una stagione al di sotto delle aspettative: Michieletto, Rychlicki e Lavia show.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

È doppietta italiana nella Champions di Volley. Prima della finale tutta femminile tra Conegliano e Milano, ad Antalya in Turchia si materializza il trionfo di Trento tra i maschietti. Partita dominata contro i polacchi dello Jastrzebski Wiegel, vinta 3-0 dalla formazione guidata da Soli. Quarto trionfo in Champions per Trento, a tredici anni di distanza dall’ultimo alloro, conquistato nel 2011 da Juantorena, Kaziyski e gli altri interpreti di un sestetto “stellare”. Quello del 2024 sarà invece ricordato soprattutto come il successo di una giovane stella: Michieletto.

Michieletto MVP della finale: bene Rychlicki e Lavia

Il giovane martello di Trento e della Nazionale azzurra è stato il grande protagonista della finalissima: top scorer del match con 16 palloni messi a terra nell’arco dei tre set. A coadiuvarlo splendidamente Rychlicki, con 15 punti, e un altro big dell’Italia di De Giorgi: Lavia, a segno con 11 punti. Ma tutta Trento ha giocato una partita perfetta in tutti i fondamentali, in attacco e in difesa, a ricezione e a muro, così come nella distribuzione del gioco, ottimamente orchestrata da Sbertoli.

Reazione Jastrzebski, ma Trento regge e va avanti

Solo Fornal ha retto il confronto tra le fila dello Jastrzebski, ma non è bastato a contenere lo strapotere di Trento che ha avuto in Podrascanin un fattore a rete: suo il punto decisivo per la vittoria. Che è arrivata al termine di un match che ha visto Michieletto e soci guidare le danze sin dall’inizio del primo set. Proprio il giovane schiacciatore decisivo per il finale di primo set, quando Trento è passata dal 17-16 al 25-20 grazie essenzialmente alle sue bordate.

La Champions è di Trento: di Podrascanin l’ultimo punto

Nel secondo set lo Jastrzebski è partito subito forte (0-3), ma Trento pian piano ha ricucito il break e nel finale si è dimostrata più lucida, chirurgica nei suoi attacchi. La volata ha premiato il sestetto di Soli, che ha chiuso sul punteggio di 25-22. Nel terzo, poi, l’Itas è stata brava a rimontare dal 13-15 e a ribaltare tutto con una serie di battute vincenti di Lavia, fruttate il 23-19. Chiusura sul 25-21, con Podrascanin sugli scudi.