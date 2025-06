Cuore Italia: rimonta da urlo con l'Argentina e terza vittoria in Volleyball Nations League

Gli Azzurri di De Giorgi s'impongono in quattro set: clamoroso l'epilogo del terzo, chiuso sul 37-35 da Giannelli e compagni dopo essere stati pesantemente sotto.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dai musi lunghi del post Francia ai larghi sorrisi dopo l’Argentina: l’Italia chiude a quota tre vittorie e otto punti la pool di Quebec City, in Canada, primo atto della Volleyball Nations League 2025. Successo in quattro set per il sestetto di De Giorgi, bravo a cancellare la delusione per il ko contro le seconde linee transalpine e a tirare fuori dal cilindro una prestazione tutta cuore e sostanza contro una Nazionale ostica e tignosa come quella sudamericana. Prossima tappa dal 25 al 29 giugno a Chicago, negli Stati Uniti, dove l’Italia affronterà nell’ordine Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti.

Italia-Argentina: De Giorgi conferma il sestetto della Francia

Stesso sestetto di partenza per De Giorgi, che rilancia in campo la squadra piegata 3-1 dalla Francia di Giani: Giannelli palleggiatore, Romanò opposto, Porro e Sani schiacciatori, Anzani e Gargiulo centrali, Laurenzano libero. Nell’Argentina, guidata da Mendez, l’organizzatore del gioco è Sanchez Pages, Gomez l’opposto, Vicentin e Palonsky gli schiacciatori, Gallego e Loser Bruno i centrali con Martinez libero. Nonostante una partenza difficoltosa, con quattro punti di svantaggio in avvio, gli Azzurri riescono a portare a casa il primo set in volata sul 25-23, con un attacco del “solito” Romanò.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’interminabile terzo set, poi gli Azzurri chiudono i conti sul 3-1

Nella seconda frazione la rimonta non riesce. Gli Azzurri partono di nuovo maluccio e stavolta non riescono a recuperare (16-25). Anche nel terzo parziale l’Italia si ritrova sotto, nonostante la buona intesa tra Giannelli e Rychlicki (18-23). Sembra finita, invece no. La clamorosa rimonta arriva sul 23 pari, poi comincia una partita nella partita, col set che si risolve al termine di un’interminabile maratona: vince l’Italia 37-35, con Rychlicki e Porro scatenati. Sulle ali dell’entusiasmo, poi, gli Azzurri prendono ben presto il largo nel quarto parziale, chiudendo senza troppi patemi sul 25-21. Miglior marcatore Porro con 21 punti, seguito da Bottolo con 16 e da Rychlicki con 14.

L’analisi di De Giorgi: “Fondamentale essere rimasti in partita”

Lucida, come di consueto, l’analisi del Ct De Giorgi: “In questa prima settimana di VNL, in cui tutti i meccanismi non sono ancora stati del tutto assimilati, è importante chiudere con tre vittorie. La capacità di rimanere in partita è stata un aspetto fondamentale. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato questa prima week di VNL; ognuno di loro è stato importante. Dobbiamo ora continuare a lavorare per proseguire nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo sempre avere in mente che ognuno è al servizio della squadra e devo dire che questo si è sempre visto. Questa prima settimana ha dato l’opportunità di far giocare tanti atleti, anche alla loro prima esperienza in VNL”.

VNL femminile, Azzurre a Hong Kong senza Orro, Sylla e Antropova

Nella prossima settimana, intanto, la palla passa alle Azzurre impegnate nella seconda pool del torneo a Hong Kong. Dopo le quattro vittorie ottenute in Brasile, la squadra di Velasco punta a fare en-plein pure in Asia. Questo il calendario: mercoledì 18 alle 7.30 si parte con Italia-Bulgaria, giovedì 19 alle 11.30 c’è Italia- Thailandia, venerdì 20 alle 14.30 si gioca Italia-Giappone, domenica 22 alle 14 il match contro la Cina. Turno di riposo concesso dal Ct a tre big, rimaste a prepararsi in Italia: Orro, Sylla e Antropova. Al loro posto Eze in palleggio, Nervini tra le schiacciatrici e Malual opposto.