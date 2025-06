Egonu devastante, l’Italia di Velasco travolge il temibile Brasile e chiude la prima fase della VNL con l’en plein

Le quattro vittorie su quattro partite nella prima fase della Nations League ci hanno confermato - casomai ce ne fosse bisogno - che l'Italia di Velasco è tra le principali favorite alla vittoria finale

Quattro su quattro in Nations League per l’Italvolley di Julio Velasco, che dopo le vittorie su Stati Uniti, Germania e Corea del Sud ha prevalso anche sul temibile Brasile padrone di casa senza nemmeno concedere un set. Una vittoria figlia dell’ottima prestazione della solita Paola Egonu e non solo e che permette alle azzurre di salire in vetta alla classifica.

Italia dominante contro il Brasile

Dopo le vittorie schiaccianti su Stati Uniti e Corea del Sud e quella più sofferta sulla Germania, l’Italia conquista il suo quarto successo consecutivo sul Brasile padrone di casa e tra le favorite ad arrivare in fondo alla competizione – anche se per il momento ancora sprovvisto della propria leader tecnica Gabi – vincendo, anzi, dominando in tre set (25-22 25-18 29-27). A guidare le azzurre la solita Paola Egonu, score leader con 14 punti, ma molto bene hanno performato tutte le giocatrici chiamate in causa di Julio Velasco, con Alice Degradi autrice di 10 punti e Sarah Fahr e Kate Antropova, partite inizialmente in panchina ma capaci comunque di mettere a referto entrambe 9 punti nella partita e la solita ottima prestazione in regia di Alessia Orro.

Italia ancora senza sconfitte come Turchia e Giappone

Questa vittoria oltre a consolidare la sensazione che l’Italia sia la favorita numero uno al successo finale in Volley Nations League, permettono alle azzurre di salire a 11 punti punti in classifica, rimanendo l’unica formazione ancora senza sconfitte insieme a Turchia (che ha però perso 3 tre set in più e per questo ha un punto in meno) e Giappone, che non ha ancora lasciato un set per strada e grazie al successo contro la Repubblica Dominicana ha sorpassare di un punto l’Italia in classifica.

Le avversarie dell’Italia dopo la pausa

La partita contro il Brasile chiude anche la prima parte della Nations League. Una prima parte estremamente positiva per le azzurre guidate da Velasco, che adesso si sposteranno dall’altra parte del mondo a Hong Kong, dove torneranno in campo dal 18 al 22 giugno contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina, per poi di spostarsi nei Paesi Passi ad Apeldoorn dal 9 al 13 luglio dove affronteranno Belgio, Serbia, Turchia e Olanda, con la speranza – e grandissime chance che essa si concretizzi – di vedere l’Italvolley all’opera in fine a Lodz dal 23 al 27 luglio per le Final Height.