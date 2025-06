Paracadute retrocessione in Serie B, quanto incassano Empoli, Venezia e Monza

Quali sono i criteri, il meccanismo di calcolo e le cifre che incasseranno le tre squadre retrocesse dalla Serie A

Il finale emozionantissimo, della Serie A 2024-2025, ha mostrato la costante di un campionato giocato sempre sul filo del rasoio. Fino all’ultimo match, fino all’ultimo secondo del torneo.

Basti pensare che gli ultimi verdetti sono sopraggiunti soltanto all’ultimo giro di una grande stagione, con la conseguente retrocessione in Serie B del Monza, già ampiamente “condannato” da settimane in virtù di una stagione dove è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, di Venezia ed Empoli scese solo nella giornata finale del torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un fallimento sportivo, seppur non meritato in assoluto, che porta con sé un rischio economico importante. Quello di vedere svalutato il proprio parco giocatori oltre alla riduzione degli introiti afferenti ai Diritti TV.

Tutti elementi che negli anni sono stati mitigati attraverso un meccanismo, quello del paracadute (o salvagente) economico destinato a chi scende dalla Serie A alla Serie B. Di seguito analizzeremo quali sono le cifre spettanti per il fondo e quali sono i criteri di assegnazione. Vediamoli nel dettaglio.

Paracadute retrocessione, i criteri di assegnazione

La cifra preposta dalla Lega Serie A, da dividere tra le tre retrocesse nella categoria inferiore, garantisce un massimale di 60 milioni di euro. La spartizione viene effettuata, consequenzialmente, sulla base di una divisione in tre fasce legate alle presenze annuali, anche non consecutive nelle ultime quattro stagioni, nella massima serie.

A tal proposito la Fascia A concerne le squadre relegate in cadetteria dopo appena una stagione dalla promozione, la Fascia B riguarda le squadre presenti da due anni, mentre la Fascia C tocca coloro i quali hanno disputato tre degli ultimi quattro campionati di Serie A.

Queste le cifre

Fascia A, squadre retrocesse in Serie B dopo appena un anno in Serie A – 10 milioni di euro.

Fascia B, squadre militanti in Serie A per due stagioni e poi retrocesse – 15 milioni di euro.

Fascia C, club con più di tre stagioni nelle ultime quattro, anche non consecutive, come precedentemente accennato, e successivamente retrocesse in B – 25 milioni di euro.

Le cifre che incassano Empoli, Venezia e Monza

E veniamo ai dettagli delle cifre che incassano le squadre retrocesse in Serie B nella stagione 2024-2025. Stagione tutt’altro che memorabile per il Monza, ultimo con soli 18 punti e retrocesso con largo anticipo, ma che potrà “accontentarsi”, alla stregua dell’Empoli, dei 25 milioni di euro di diritto per il passaggio in cadetteria.

I brianzoli, saliti in A nell’estate del 2022, dopo due buoni campionati in Serie A, conclusi rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto, hanno concluso la stagione 24-25 con uno dei peggiori risultati della storia del campionato italiano a 20 squadre, pareggiando i 18 punti ottenuti dal Pescara nel 2016-2017.

La fortuna può essere beffarda e se l’anno precedente aveva sorriso all’Empoli, nella stagione appena conclusa, invece, ha deciso di voltare le spalle ai toscani. Toscani che hanno disputato un campionato in bilico, raggiungendo anche una storica semifinale di Coppa Italia ma retrocedendo in Serie B all’ultima giornata con la sconfitta casalinga contro il Verona.

Il turno conclusivo è stato fatale anche al Venezia, battuto in casa dalla Juventus che con la vittoria del Penzo ha centrato l’ultimo posto disponibilie per andare in Champions League..

La squadra veneta, retrocessa da penultima a 29 punti, riceverà, diversamente dalle altre due, la cifra destinata alla Fascia A, ovvero 10 milioni di euro.

Empoli – quattro stagioni consecutive – 25 milioni

Monza – tre stagioni consecutive – 25 milioni

Venezia – una sola stagione – 10 milioni

Come si evince cifre importanti, non banali, soprattutto se commisurato al fatturato medio dei tre club che seppure con dimensioni diversi avranno un ristoro da utilizzare per costruire rose all’altezza per il tentativo di risalita immediato.