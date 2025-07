Calciomercato Serie B: il Bari sfoltisce la rosa e accoglie Gytkjaer, Gyasi al Palermo, colpi per Empoli e Venezia

Dalle mosse del club di Luigi De Laurentiis alle ambizioni del City Football Group, fino ad arrivare alla strategia delle neoretrocesse: visite mediche per il Papu Gomez a Padova.

Procede senza sosta la sessione estiva di mercato in Serie B. Molto attivo il Bari di Luigi De Laurentiis, al pari delle neoretrocesse Empoli e Venezia, seguite dalle straordinarie ambizioni del Palermo del City Football Group. Non si ferma l’Avellino di Raffaele Biancolino, mentre il Padova ha visto il Papu Gomez completare l’iter delle visite mediche. Con lui, arriva in biancoscudato anche l’ex Como Baselli. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative di oggi, venerdì 11 luglio.

Bari, porte girevoli: per Caserta c’è Gytkjaer, ceduti Achik e Matino

Bari alle prese con la ricostruzione del proprio reparto offensivo. Una volta accolto Gabriele Moncini, arrivato al termine della sua esperienza con la maglia del Brescia, i pugliesi hanno accolto nella giornata di ieri Christian Gytkjaer, attaccante classe ’90 che si è recentemente svincolato dal Venezia. Contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2027 per lui. Rinnovo, invece, per Bellomo, che continuerà ad essere uno dei leader della formazione di Caserta.

I galletti lavorano anche in uscita, come testimoniano le cessioni a titolo definitivo di Achik e Matino, approdati alla corte della Salernitana di Giuseppe Raffaele. Già ufficializzato l’accordo biennale con il difensore. Intanto, ceduto in Serie C anche Francesco Palumbo, talento classe 2007 che ha firmato in giornata con il Casarano.

Colpo Gyasi per il Palermo, sfuma Elia

In un mercato così lungo come quello estivo, è fondamentale avere anche dei piani B. A non farsi trovare impreparato è stato il Palermo del ds Carlo Osti, che ha inseguito a lungo Salvatore Elia, prima di ricevere “picche” al traguardo della trattativa. Sfumato l’esterno di proprietà dello Spezia, i rosanero hanno scelto di virare con forza su Emmanuel Gyasi, che si prepara a lasciare l’Empoli e a trasferirsi a titolo definitivo all’ombra della “Favorita”.

Per la porta, Filippo Inzaghi spera ancora in un “sì” del Como per Emil Audero, che tornerebbe volentieri in rosanero dopo l’ultima parentesi in Sicilia. I lariani spingono per una cessione a titolo definitivo, mentre il Palermo preferirebbe optare per differenti modalità di trasferimento. Si tratta, con fiducia. Per la difesa, invece, l’ex Brescia Cistana resta il nome in cima al taccuino dell’area tecnica del club del City Group.

Rinnovi e acquisti in Serie B: visite mediche per il Papu Gomez, si muovono Venezia ed Empoli

Giornata importante per il Padova di Matteo Andreoletti, che oggi ha seguito le visite mediche del Papu Gomez, prima di firmare il contratto che lo legherà alla società biancoscudata. Con lui, si accaserà in Veneto anche Daniele Baselli, reduce da un anno sfortunato con il Como.

Il Cesena ha preso il centrocampista Campedelli, mentre il Frosinone ha formalizzato l’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Gori. L’Avellino ha ceduto il giovane Maisto al Potenza, in Serie C, e ha definito in queste ore l’acquisto di Gyabuaa, centrocampista classe 2001 che arriverà in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dall’Atalanta.

La Reggiana ha chiuso l’affare Bozzolan con il Milan, mentre la Juve Stabia ha annunciato i prolungamenti di contratto di Candellone e Ruggero e sta provando a resistere alle avances dell’Avellino per Marco Bellich. Movimento in uscita per l’Empoli, che ha limato gli ultimi dettagli della trattativa che porterà Seghetti al Livorno. Il Modena, dal canto suo, è pronto a salutare Gagno, diretto al Vicenza.