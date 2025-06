Calciomercato Serie B: pazza idea Padova, offerta al Papu Gomez. Bari e Reggiana scatenate, supermarket Catanzaro

I biancoscudati corteggiano Gomez: si può fare. L'Avellino aspetta Demme, la Reggiana ha 5 colpi in canna, il Bari guarda a Catanzaro. Scuffet verso la Sampdoria

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si muove il calciomercato della Serie B, mentre ci si avvicina alla riapertura della finestra estiva. I movimenti riguardano anche gli allenatori: il Venezia ufficializza Stroppa, al Frosinone è in arrivo Alvini. Sul fronte mercato pazza idea del Padova: offerta al Papu Gomez. L’Avellino stringe per l’ex Napoli, Demme. Reggiana e Bari scatenate. Le trattative di oggi, venerdì 27 giugno.

Fumata bianca Venezia, ecco Stroppa. Il punto sulle panchine

Il Venezia ha ufficializzato Giovanni Stroppa: sarà lui a guidare i lagunari dopo la retrocessione in B; risolto il contratto con Eusebio Di Francesco, annunciato dal Lecce. Rimangono da riempire le ultime tre panchine di Serie B, la più importante è sicuramente quella della Sampdoria: divorzio sempre più probabile da Evani e Lombardo, in pole c’è Daniele De Rossi, a seguire Silvio Baldini, che ha riportato il Pescara in B, e Salvatore Foti, storico vice di Josè Mourinho.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Entella si affiderà ad Andrea Chiappella, artefice dell’ottima stagione della Giana Erminio, arrivata ai playoff e in finale di Coppa Italia di Lega Pro: sarà lui a prendere le redini della squadra appena salutata da Fabio Gallo, annunciato oggi dal Vicenza. Il Pescara passa a Vincenzo Vivarini, mentre il Frosinone aspetta il sì di Massimiliano Alvini: entrambi gli allenatori sono in cerca di riscatto dopo le delusioni della passata stagione.

Padova e Avellino, colpi grandi firme

La Serie B potrebbe presto accogliere due protagonisti delle ultime stagioni in Serie A: Papu Gomez e Diego Demme. L’argentino, dopo la squalifica per doping rimediata quand’era al Monza, si è allenato col Renate nei mesi scorsi e ora è pronto a dire la sua in cadetteria. Il Padova ha preso contatti con l’ex Catania e Atalanta, da valutare le sue condizioni fisiche dopo la lunga inattività, ma l’affare può essere portato a termine.

L’Avellino, invece, è sempre più vicino a Diego Demme. L’ex centrocampista del Napoli (4 stagioni e uno scudetto in azzurro), ora all’Hertha Berlino, vuole tornare in Campania per motivi familiari. Gli irpini studiano il colpo da quasi un mese e sembrano aver battuto la forte concorrenza del Getafe che, facendo leva sulla categoria superiore (gioca nella Liga) e su un’offerta più importante, ha a lungo fatto tentennare il centrocampista tedesco. Ieri l’apertura totale all’Avellino, si cerca la quadra con l’Hertha, a cui Demme è legato da un altro anno di contratto.

Il Bari fa spesa a Catanzaro, Reggiana scatenata

Tra i club più vivaci e attivi sul mercato c’è sicuramente il Bari, appena passato nelle mani di Fabio Caserta. E’ fatta per il portiere Michele Cerofolini del Frosinone: per lui un triennale. In arrivo anche il centrocampista Matthias Verreth, la scorsa stagione al Brescia, e il difensore Gabriele Calvani (in prestito dal Genoa).

Caserta ha chiesto il difensore Stefano Scognamillo e la mezzala Riccardo Pagano (di proprietà della Roma, piace anche al Padova), con lui al Catanzaro. I calabresi non hanno riscattato gli esterni Tommaso Cassandro e Giacomo Quagliata, che potrebbero trasferirsi al Bari. Per l’attacco il sogno è Gennaro Tutino, reduce dal flop con la Sampdoria; tentativo per Andrea Favilli, già in biancorosso la scorsa stagione, prossimo allo svincolo dal Genoa.

Reggiana scatenata: almeno 5 colpi in canna pronti a essere ufficializzati. Gli emiliani puntano sulla linea verde e aspettano il terzino classe 2004 Bozzolan del Milan (a titolo definitivo, i rossoneri guadagneranno dalla prossima cessione), il centrocampista Vallarelli (2005) dal Giugliano, il trequartista Basili (2004) dalla Pergolettese, l’esterno offensivo Contè (2007) svincolatosi dalla Spal. L’unico over dell’elenco è la mezzala Bertagnoli, classe 1999, reduce da 4 anni al Brescia. Dal Sassuolo tornerà il portiere Satalino, probabilmente accompagnato dal terzino Missori, classe 2004, e dal centrocampista Justin Kumi, 21 anni.

Il mercato delle big

Il Venezia non molla la presa su Andrea Adorante, attaccante della Juve Stabia: ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta (circa 2,5 milioni di euro la proposta dei lagunari). Interessano l’esterno offensivo del Trapani, Flavio Ciuferri e l’attaccante Mattia Compagnon della Juventus. L’Empoli ha ufficializzato il trequartista Edoardo Saporiti, ex Lucchese (contratto triennale), si è avvicinato al difensore Marco Bellich della Juve Stabia (ha ricevuto un’offerta dall’Avellino) e potrebbe cedere la mezzala Tino Anjorin in Serie A (piace al Torino).

Lo Spezia ha bussato alla Fiorentina per il portiere Tommaso Martinelli, dal Bologna potrebbe arrivare Antonio Raimondo, ex Ternana e Salernitana, mentre dal Brescia si libererà il centrocampista Nicolas Galazzi. Il Palermo aspetta Antonio Palumbo, mediano del Modena, ma rischia di vedere sfumare Jesse Joronen: il portiere finlandese del Venezia piace al Pisa. La Sampdoria stringe per Simone Scuffet, in uno scambio col Cagliari che coinvolge il difensore Alessandro Pio Riccio.