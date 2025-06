Sampdoria, De Rossi al posto di Evani: le condizioni poste dall’ex Roma e quel legame “storico” con il Ferraris

L’avventura di Evani e degli eroi dello scudetto alla Samp potrebbe essere già conclusa: De Rossi in pole position ma tra i candidati ci sono anche Pecchia e Vanoli

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Vietato sbagliare. La Sampdoria si ritrova in serie B in modo un po’ rocambolesco ma non vuole sprecare la seconda chance che si è ritrovata per le mani. Il lavoro di Alberico Evani sarebbe già arrivato al capolinea con il presente Manfredi che vorrebbe cominciare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. E il nome di Daniele De Rossi è subito balzato in cima alla lista.

L’addio di Evani

Nelle ultime ore la Sampdoria sembra aver cambiato ancora una volta direzione. La società blucerchiata infatti avrebbe deciso di mettere da parte il progetto (brevissimo) di Alberico Evani che ha portato a una salvezza piuttosto rocombolesca. Il primo nome sul taccuino del club è proprio quello di Daniele De Rossi che a Genova troverebbe l’amico Attilio Lombardo che rimarrebbe nel suo staff. Ma quello dell’ex Roma, non è l’unico nome della lista e tra i possibili candidati ci sono anche Pecchia, Vanoli e Foti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le condizioni poste da De Rossi

Dopo l’esperienza alla Roma, Daniele De Rossi si è concentrato sul suo Ostiamare con cui sta ottenendo ottimi risultati con le squadre giovanili. La voglia di tornare ad allenare l’ex centrocampista l’ha sempre dimostrata e manifestata ma allo stesso tempo non vuole lanciarsi in una nuova avventura senza avere le giuste garanzie. Per questo motivo, prima di accettare la proposta della Sampdoria avrebbe chiesto delle garanzie tecniche alla società. Nel corso degli ultimi anni, la formazione blucerchiata è stata una piazza molto complicata da gestire anche a causa delle vicende societarie che l’hanno investita.

Il legame con la Samp e il Ferraris

L’arrivo di Daniele De Rossi alla Sampdoria sembra essere quasi un ricorso storico. L’ex giocatore della Roma ha infatti un legame con il club blucerchiato e con il Ferraris visto che proprio a Genova, ha segnato la sua ultima rete da giocatore nella stagione 2018/2019 con giallorossi che si imposero con il risultato di 0-1.