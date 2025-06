Serie A, caccia alla panchina: Gilardino o Almeyda per il Pisa, il Lecce verso Di Francesco, De Rossi tra Parma e Cremonese

Ancora cinque le squadre che devono ancora sciogliere il nodo allenatore: la Fiorentina punta su Stefano Pioli, attualmente sotto contratto con l'Al Nassr

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

In Serie A si procede a ritmi sostenuti nella pianificazione delle squadre per la prossima stagione. Se gran parte dei club ha già avviato le manovre in vista del mercato, in altre resta ancora da sciogliere il nodo legato alla panchina. Tra queste, le neo-promosse Cremonese e Pisa, ma anche Fiorentina, Lecce e Parma, ancora alla ricerca del nuovo allenatore.

Parma e Pisa su Gilardino, concorrenza anche per De Rossi

La Cremonese, ultima squadra promossa in Serie A tramite i playoff, si prepara a una vera e propria rivoluzione. L’allenatore Stroppa, in scadenza di contratto il 30 giugno, è sempre più lontano, così come il direttore sportivo Giacchetta. L’idea del club è quella di affidare la panchina a Daniele De Rossi, attualmente in pole position, mentre per il ruolo di ds resta favorito Gianluca Petrachi. Non sarà semplice per i grigiorossi, visto che su De Rossi c’è anche il forte interesse del Parma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I ducali, che avrebbero voluto confermare Chivu, che è andato all’Inter, sono ora alla ricerca di un nuovo tecnico. Oltre all’ex centrocampista della Roma, piace anche Alberto Gilardino. Su quest’ultimo, però, c’è anche il Pisa, altra neo-promossa, che è tornata in Serie A dopo 34 anni. Il club nerazzurro è alla ricerca del successore di Pippo Inzaghi e ha individuato proprio in Gilardino la prima scelta. Restano vive anche le piste che portano a Marco Giampaolo, reduce dall’esperienza a Lecce, e all’argentino Matías Almeyda, che però sembra orientato verso il Siviglia.

Fiorentina su Pioli, Lecce pronto a riabbracciare Di Francesco

Ancora in fase di valutazione la scelta del nuovo allenatore sia in casa Fiorentina che in quella del Lecce. Per la Viola, dopo la separazione da Raffaele Palladino, l’obiettivo principale è Stefano Pioli: l’ex tecnico del Milan, attualmente sotto contratto con l’Al Nassr, potrebbe fare ritorno in Serie A in una piazza a lui particolarmente cara, anche per il legame con la memoria di Davide Astori.

Situazione più definita in casa Lecce, dove dopo l’addio di Marco Giampaolo è vicino l’accordo con Eusebio Di Francesco. Nonostante le ultime due retrocessioni con Venezia e Frosinone, il club salentino ha deciso di puntare su di lui. Per Di Francesco si tratterebbe di un ritorno: 14 anni fa debuttò in Serie A proprio alla guida del Lecce.

Allenatori Serie A, la situazione

Sono quindi cinque le squadre di Serie A ancora alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione. Per tutte le altre, i nodi sono già stati sciolti tra conferme e nuovi arrivi. Tra i volti nuovi spiccano Juric all’Atalanta, Pisacane al Cagliari, Chivu all’Inter, Sarri alla Lazio, Allegri al Milan, Gasperini alla Roma e Baroni al Torino. Confermati, invece, Italiano al Bologna, Fàbregas al Como, Vieira al Genoa, Tudor alla Juventus, Conte al Napoli, Grosso al Sassuolo, Runjaic all’Udinese e Zanetti al Verona.