Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto

Sucic e Luis Henrique simbolo della nuova Inter che vuole Oaktree: l'ultima idea porta al gigante tedesco Woltemade. Retromarcia Frattesi: perché non vuole più partire

Giovani e forti. Ecco il diktat di Oaktree sui colpi da mettere a segno, una strategia che segna un punto di svolta rispetto al recente passato. La nuova Inter scommette sulla linea verde: Sucic e Luis Henrique rappresentano il gustoso antipasto d’un menù da servire dopo il Mondiale per Club. L’ultima idea porta al gigante tedesco Woltemade, mentre Frattesi torna al centro del villaggio grazie a Chivu.

Inter, Marotta rivoluziona la strategia: il mercato cambia

Basta parametri zero. Basta over 30. Marotta e Ausilio sposano la nuova filosofia di Oaktree che punta a costruire un’Inter fresca, giovane, di talento. Perché la rosa va svecchiata con elementi capaci di crescere nel tempo, di affermarsi a San Siro. Il club di viale della Liberazione si è portata avanti con Sucic e Luis Henrique, ma non finisce certo qui.

Negli Stati Uniti per l’avventura Mondiale saranno valutati anche i fratelli Esposito: se per Salvatore è scontato un altro anno in prestito, occhio al golden boy Francesco Pio, reduce da una stagione da urlo in B con lo Spezia e già richiesto da numerosi club.

Piace il tedesco Woltemade: chi è il gigante dello Stoccarda

Linea verde, si diceva. Soprattutto in attacco. Bonny del Parma è considerato il perfetto vice Thuram: i nerazzurri stanno schiacciando il piede sull’acceleratore per bruciare la temibile concorrenza del ricco e ambizioso Napoli di De Laurentiis. Pio Esposito sarà valutato attentamente da Chivu, ma i suoi 19 anni potrebbero spingerlo a un altro anno in prestito, magari in Serie A.

Ed ecco l’ultima idea, che porta in Germania. Più precisamente a Stoccarda, dove gioca il Nick Woltemade. Colosso di 198 centimetri, nome da supereroe, 23 anni e 17 gol totali nell’ultima stagione, di cui 12 in Bundesliga. E agli Europei Under 21 in Slovacchia si è presentato con una tripletta da urlo alla Slovenia. Il vero ostacolo è rappresentato dal prezzo: costa già 40 milioni.

Da Inzaghi a Chivu: per Frattesi cambia tutto

Retromarcia Inter su Frattesi. Dopo la rottura con Inzaghi, che non gli ha concesso neppure un minuto nella finale di Champions League, il centrocampista della Nazionale torna al centro del progetto nerazzurro grazie a Chivu.

I due si stanno conoscendo e confrontando e, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, all’ex Sassuolo sarebbe stato assicurato un minutaggio maggiore, visto anche che Mkhitaryan si avvia verso i 37 anni. Davide è pronto a rimanere nel capoluogo lombardo nonostante le sirene di Napoli, Roma e Juventus, mentre chi potrebbe salutare è Calhanoglu, che ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.