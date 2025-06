Italia a Gattuso, Cannavaro o De Rossi? Rino e Fabio flop in Croazia, DDR tratta con la Cremonese

Saltato Ranieri e sfumato anche Pioli, la Figc vira su una soluzione tampone: tre campioni del mondo si contendono il ruolo di ct, ma finora la loro carriera non è decollata.

Saltato Ranieri, tre campioni del mondo si contendono il ruolo di ct dell’Italia. I dolci ricordi di Germania 2006, però, sono spazzati via dai risultati ottenuti da allenatori: Gattuso, Cannavaro e De Rossi non sono ancora riusciti a consacrarsi in panchina come invece hanno brillantemente fatto da calciatori. E con un Mondiale che, dopo sole due partite nelle qualificazioni, è già a rischio, i tifosi temono il terzo fallimento di fila.

Ct Italia: Gattuso, Cannavaro e De Rossi i favoriti

Silurato Spalletti, Gravina aveva scommesso tutto su Ranieri, incassando però il no di sir Claudio che, alla Nazionale, ha preferito il nuovo incarico di consulente giallorosso della famiglia Friedkin. Del testo, il tecnico di Testaccio l’aveva ribadito più e più volte che quella alla guida della sua Roma, con cui ha compiuto l’ennesimo capolavoro di una straordinaria carriera, sarebbe stata l’ultima esperienza in panchina.

Con Pioli sempre più vicino alla Fiorentina, la Figc pensa anche a un clamoroso Mancini bis, ma al momento sono i tre campioni del mondo di Germania 2006 Gattuso, Cannavaro e De Rossi a contendersi l’Italia.

Ringhio e Fabio: epilogo amaro in Croazia

Tra i tre azzurri saliti sul tetto del mondo chi ha raggiunto vette più alte è stato senza alcun dubbio Gennaro Gattuso che ha avuto la possibilità di allenare Milan e Napoli. Ma fin qui la sua carriera da allenatore giramondo è stata caratterizzata da alti e bassi, sfoghi e veleni. Ha portato il Pisa in serie B battendo il Foggia di De Zerbi nella finale playoff di C e vinto una Coppa Italia nel capoluogo campano, salvo poi fallire la qualificazione in Champions.

Male a Valencia, male pure a Marsiglia. Con l’Hajduk Spalato ha compiuto un mezzo miracolo con una società al verde, arrivando a giocarsi il titolo in Croazia che è poi sfumato nel finale. A fine stagione e, dopo aver rotto col presidente, è arrivata la risoluzione consensuale. Si è, invece, chiusa con un esonero la breve e senza acuti esperienza di Fabio Cannavaro al timone della Dinamo Zagabria. La sua avventura è durata solo tre mesi per un totale di 14 partite.

Anche ‘Capitan Futuro’ silurato, ma c’è la Cremonese

Da salvatore della patria a capro espiatorio. De Rossi era stato chiamato al capezzale della Roma per rimpiazzare Mourinho nella seconda parte della stagione 2023/24. E, visto il buon rendimento della squadra, i Friedkin avevano blindato l’ex Capitan Futuro con un contratto triennale.

Ma, in seguito a un’estate turbolenta con per divergenze di vedute sul mercato e a un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, è stato esonerato dopo sole quattro giornate. DDR, che della Nazionale è stato già collaboratore tecnico, fa parte del lotto dei papabili, però è già in trattativa con la Cremonese. I grigiorossi lo hanno posto in cima alla lista dei desideri per sostituire Stroppa.