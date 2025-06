Gattuso, è finita con l’Hajduk: futuro in Serie A? Ipotesi Parma, Lecce, Cremonese e un clamoroso ritorno al Pisa

Le strade del campione del mondo e della squadra croata si separano dopo il terzo posto e una stagione segnata dai problemi economici del club: ora Ringhio può tornare in Italia

È durata una sola la stagione l’avventura di Gennaro Gattuso in Croazia. Fine della corsa: le strade di Ringhio e dell’Hajduk Spalato si separano e il campione del mondo 2006 diventa un’occasione per le italiane a caccia di una nuova guida tecnica. Occhio a Parma, Lecce, Cremonese e Pisa.

Gattuso-Hajduk, è finita: l’annuncio

Il tecnico calabrese proprio non riesce a trovare continuità. Ma se a Valencia e a Marsiglia non era andata bene, al timone dell’Hajduk ha compiuto un mezzo miracolo. In un club in crisi e senza soldi Gattuso si è giocato il titolo fino alla fine, salvo poi concludere la stagione al terzo posto alle spalle del Rijeka che si è laureato campione e della Dinamo Zagabria.

In giornata la comunicazione della risoluzione consensuale del contratto. In una nota il club di Spalato ha ringraziato il tecnico calabrese augurandogli “il meglio per il resto della sua vita e per la sua carriera di allenatore”.

I numeri di Ringhio in un club senza soldi

Il terzo posto finale nella SuperSport HNL vale l’accesso ai preliminari di Conference League per l’Hajduk. In totale 43 le partite ufficiali, coppa nazionale compresa, con Gattuso in panchina: il bilancio è di 20 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. Senza dubbio il bicchiere è mezzo pieno, anzi di più.

Perché ha deciso di non mollare, nonostante la disastrosa situazione finanziaria del club. Lo ha fatto per i suoi ragazzi, per i suoi tifosi. “Ho dovuto scegliere tra lottare o arrendermi. E io preferisco combattere. Anche perché non sono qui per i soldi, ho guadagnato abbastanza nella mia carriera da calciatore” aveva detto nel corso della stagione, dopo aver rotto col presidente. Una volta calato il sipario sulla stagione, però, si è consumato l’addio. Ringhio torna sul mercato.

Ora può tornare in Italia: dal Parma al Pisa, le opzioni

Pur avendo allenato Milan e Napoli, Gattuso non è riuscito ancora a consacrarsi. Nel 2021 neppure ha iniziato l’annata con la Fiorentina, poi altre esperienze all’estero dopo quelle con Sion e Ofi Creta. Valencia, Olympique Marsiglia e, appunto, Hajduk Spalato: chissà che l’esperienza in Croazia non gli spalanchi le porte del ritorno in Italia.

Il valzer delle panchine che sta coinvolgendo numerosi club di Serie A potrebbe rivelarsi un assist da trasformare in gol. A tal proposito, attenzione alla situazione del Parma: Chivu, infatti, è ormai destinato al ritorno all’Inter. E il club ducale ha necessità di trovare un nuovo tecnico. La notizia della separazione dai Whites arriva proprio al momento giusto. Segnali d’addio arrivano anche tra Lecce e Giampaolo. Infine, le neopromosse. La Cremonese sta per salutare Stroppa. E il Pisa, tornato in A dopo 34 anni, si ritrova senza allenatore, perché Filippo Inzaghi ha preferito non continuare. Sarebbe un ritorno clamoroso per Ringhio, eroe della promozione in B del club toscano nella finale playoff di C contro il Foggia allora guidato da De Zerbi.