Gattuso litiga in diretta Tv, Stimac lo attacca. L'ex ct croato: "Lui indegno, Hajduk nullo"

La lite in diretta tv tra Ringhio e Josko Jelicic ha fatto scalpore in Croazia, e l'ex giocatore e allenatore ha detto la sua: "Se fossi stato presente, non sarebbe stato bello: quello che ha fatto Gattuso è sbagliato"

Iperboli e parafrasi non hanno mai fatto parte del personaggio Rino Gattuso: l’indole sanguigna, spontanea ed a volte avventata dell’ex rossonero è nota a tutto il mondo del calcio, italiano e non, e negli ultimi giorni se ne sono accorti anche in Croazia.

Gattuso e la lite con Jelicic

La lite con Josko Jelicic a Max Sport1 dopo la sconfitta del suo Hajduk Spalato contro il Rijeka (3-0 e testa e sorpasso in testa alla classifica) ha fatto parlare tutta la Croazia: innumerevoli le reazioni alla vendetta dell’allenatore italiano della formazione di Spalato che ha sorpreso il suo interlocutore con modi molto forti. Tra queste, anche quella di una grande gloria del calcio croato come Igor Stimac. Classe 1967, Stimac ha vinto il titolo con l’Hajduk sia da calciatore che da allenatore, ha militato nel Derby County e nel West Ham, oltre a giocare nella nazionale croata con cui vinto anche un bronzo ai Mondiali di calcio del 1998.

Gattuso, l’intervento di Stimac

Stimac è stato anche ct della Nazionale nella stagione 2012-2013, ed oggi è uno stimato opinionista televisivo in patria anche alla luce della sua esperienza. Intervenuto al portale Sportske.Jutarnji.hr, ha detto la sua sulla lite Gattuso-Jelicic. “Sono stato testimone di nozze di Josko e siamo buoni amici – ha riferito Stimac – ma, ciononostante, non ho motivo per essere di parte. Quello cha fatto Gattuso è sbagliato. Il suo comportamento non è degno di un campione del mondo e di uno straniero in questo paese, né, tantomeno, di un allenatore dell’Hajduk”. Si sa che la Croazia è un paese dagli animi caldi, ed evidentemente Gattuso ha trovato pane per i suoi denti, come d’altronde aveva già capito nel recente match contro la Dinamo Zagabria del suo amico Fabio Cannavaro.

Stimac contro Gattuso

“Magari Josko a volte esagera un po’ ma questo è il suo lavoro – ha proseguito Stimac – Gattuso non ha avuto rispetto e questo è sbagliato. Con che coraggio si comporta così in diretta tv dopo una sconfitta di quel tipo? È stato fortunato che io non fossi lì, altrimenti non sarebbe stato bello”. Chissà come sarebbe andata a finire, viene da pensare: Secondo l’ex giocatore e ct, Jelicic non ha fatto niente di male: “Nonostante un certo cinismo di Joško, con cui sa condire i suoi commenti, che sono impeccabili, possiamo analizzare tutto ciò che ha detto, e non c’è la minima menzogna – ha aggiunto Stimac- quindi, colpisce esattamente dove deve, analizza le partite e fa il suo commento con cui il 99 percento delle persone è d’accordo. Alcuni sono contrari al suo stile, ma ovviamente si adatta alla Tv”.

“Gattuso è stato fortunato”

“Faccio una domanda logica – ha concluso – quanti di noi croati avrebbero licenziato l’Hajduk se la nostra squadra avesse giocato come quella di Gattuso? Tiri in porta una volta, non fai assolutamente nulla, la tua squadra non ha schemi, non hai coordinazione, non hai movimenti collegati, non hai combinazioni, non hai niente. Molti giocatori hanno giocato continuamente nelle posizioni sbagliate e tu hai ancora il coraggio, dopo una partita del genere, dopo una sconfitta per 3-0, di venire in studio e minacciare. È stato fortunato che non fossi lì…non l’avrei supportato”.

Gattuso-Jelicic, i motivi dell’odio

Ma perché Gattuso ce l’aveva così tanto con l’opinionista della televisione croata? Jelicic non è mai stato tenero con l’ex tecnico del Napoli. Recentemente aveva usato parole durissime: “L’Hajduk è il primo piccolo miracolo calcistico ed è il primo vero risultato di livello di Gattuso come allenatore, ma perché è primo con calciatori che giocano così male?”. Poi dopo la sfida con il Gorica aggiunse: “Da qualche parte c’è un serio problema nello spogliatoio e in campo, ma i risultati mascherano brillantemente”.