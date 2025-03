Gattuso come Gasperini, anche Ringhio perde le staffe in diretta e si sfoga in tre lingue

Dopo il ko nello scontro diretto con il Rijeka, il tecnico dell'Hajduk Spalato si è scagliato contro un opinionista: "Sei una cattiva persona"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quando gli allenatori perdono la testa in diretta tv. È successo a Gasperini dopo il ko con l’Inter per l’espulsione di Ederson (e tante altre volte), è successo anche a Gattuso in seguito al 3-0 che il suo Hajduk Spalato ha subito nello scontro diretto per la vetta contro il Rijeka.

Furia Gattuso in diretta dopo il ko: cosa è successo

La batosta subita dal Rijeka è costata la vetta all’Hajduk Spalato, ora secondo a -2 nel massimo campionato croato. Al termine della partita Gennaro Gattuso, di recente protagonista nel derby tra campioni del mondo con Cannavaro, si è scagliato contro Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista della tv MAXSport.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che l’ex allenatore di Milan e Napoli avesse il dente avvelenato con Jelicic lo si è intuito subito, dal momento che è stato l’unico a cui non ha stretto la mano. Un gesto cui ha fatto seguito la sfuriata di Ringhio, semplicemente incontenibile.

Ringhio sbotta in tre lingue diverse contro l’opinionista

Gattuso, che già ai tempi della sua avventura all’Ofi Creta in Grecia regalò uno sfogo memorabile, se l’è presa con il malcapitato Jelicic in tre lingue diverse, passando dall’italiano all’inglese, fino allo spagnolo. Davanti alle telecamere si è rivolto così al suo interlocutore: “A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le persone. Hai giocato a calcio, dovresti conoscere bene la situazione: invece, parli troppo male. Non ho alcun rispetto per te”.

La situazione si è surriscaldata. Il tecnico calabrese ha puntato il dito e l’opinionista ha replicato: “Non devi usare la mano”. Per poi pungere: “Giochi malissimo”. E Gattuso ha rincarato: “Questo è il mio stile, tu devi portare rispetto per le persone. Parla qui di calcio, faccia a faccia”.

Gattuso senza freni come Gasperini con l’arbitro

Prima di congedarsi Gattuso ha assicurato: “Non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Sei una ‘mala persona’ (una cattiva persona)”. E ha chiosato con una provocazione: “Che cosa hai vinto nella tua carriera? Sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto”.

Ieri sera, dopo lo scontro diretto per il primato perso con l’Inter, anche a Gasperini sono saltati i nervi. Il tecnico dell’Atalanta, però, ce l’aveva con l’arbitro Massa. “Ha rovinato la partita” ha dichiarato riferendosi all’espulsione di Ederson nel finale di partita per somma di gialli.