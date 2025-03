Gattuso e Cannavaro, il derby dei campioni del mondo in Croazia finisce con rissa, espulsi e violenze

Gol, spettacolo ma soprattutto scintille nello scontro diretto tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, terminato 2-2: è successo di tutto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Emozioni, gol, ma anche una rissa e due espulsi nel derby italiano tra i campioni del mondo Cannavaro e Gattuso andato in scena in Croazia, dove si sono sfidati in occasione di Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato. La sfida tra la seconda e la terza forza del torneo si è conclusa 2-2 con un finale di partita ad altissima tensione.

Croazia, Cannavaro finisce in 9: Gattuso ne approfitta

Il big match tra Dinamo Zagabria, che ha aperto la crisi del Milan battendolo nell’ultima giornata della fase campionato di Champions, e Hajduk Spalato valevole per la 24a giornata del massimo campionato croato era di fondamentale importanza soprattutto per i padroni di casa. Sì, perché la squadra da fine dicembre allenata da Fabio Cannavaro era indietro di 6 lunghezze rispetto all’Hajduk Spalato di Ringhio secondo in classifica.

Pur essendo andata due volte in vantaggio con Baturina (5′) e Pierre-Gabriel (48′), la compagine della capitale si è fatta raggiungere in entrambe le circostanze prima dall’autorete di Franjic (31′) e poi dal gol beffa di Krovinovic in pieno recupero. Sul risultato finale, che ha lasciato invariato il distacco in classifica, ha senza dubbio pesato l’espulsione di Ristovski dopo un’ora di gioco, cui si è aggiunta pure quella di Galesic subito dopo la rete del 2-2 dell’Hajduk. E, ora, per Cannavaro la rimonta è un miraggio.

Tra fumogeni, rossi e una maxi rissa nel finale

I tifosi di casa hanno contribuito a rendere il clima ancor più infuocato con l’accensione di fumogeni che hanno costretto l’arbitro anche a sospendere la partita per alcuni minuti. Ma è al termine dello scontro diretto per il titolo che la situazione è precipitata, degenerando in un’atmosfera da far west.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’entrataccia a piede alto di Galesic ai danni del portiere avversario Lucic, rimasto ferito in seguito al duro colpo incassato. Il rosso mostrato al calciatore della Dinamo Zagabria non è bastato a stemperare gli animi, perché poi lo stesso Lucic si è diretto verso la panchina degli uomini in blu, dove si sono registrate scintille con Misic. Ed è stato tutti contro tutti.

Dinamo-Hajduk: cosa hanno fatto Cannavaro e Gattuso

Campioni del mondo, ma soprattutto amici. In campo e fuori. Cannavaro e Gattuso, per quanto diversi, si sono impegnati a ripristinare l’ordine. Se il difensore Pallone d’Oro 2006 ha provato a non scomporsi, Ringhio si è scatenato con l’intento di far rientrare la squadra negli spogliatoi ed evitare il peggio.

Particolarmente duro è stato con il ventenne difensore Prpic, afferrato per la maglia dall’ex tecnico di Napoli e Milan per ‘indirizzarlo’ verso il tunnel che porta agli spogliatoi. Nel post partita ha precisato di “aver urlato contro tutti i miei calciatori. Da allenatore il mio punto di vista è cambiato: al triplice fischio si saluta i tifosi e si va negli spogliatoi”.