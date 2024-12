Gattuso senza barba: un gesto da 10mila euro per l'ex Milan, che ha deciso di radersi dopo 22 anni

L'ex Milan, attuale allenatore dell'Hajduk Spalato, ha deciso di fare visita al barbiere sposando insieme ai giocatori del club croato una nobile causa

Vedere Gennaro Gattuso senza la sua proverbiale barba fa un effetto strano. Di proverbiale, però, l’ex Milan e attuale allenatore dei croati dell’Hajduk Spalato ha anche un grande cuore. Ed è, così, che spiega l’impensabile gesto che da qualche ora sta scioccando il mondo del web e che ha permesso di incassare la bellezza di 10mila euro.

Gattuso senza barba dopo 22 anni

Rino Gattuso con il volto un po’ più buono? Chi lo avrebbe mai detto? E, invece, è proprio così. Assimilato per quei due secondi il nuovo viso dell’ex centrocampista del Milan nelle foto condivise sui social dall’Hajduk Spalato, la domanda sorge spontanea: “Ma Gattuso senza barba lo abbiamo mai visto?”. La risposta è molto semplice: dai tempi in rossonero, probabilmente no. Sì, perché quella barba, Ringhio ha ammesso di non rasarla completamente da ben 22 anni.

Per ovvie ragioni, il secondo (naturale) quesito che ci si pone è legato al perché Gattuso abbia deciso di compiere questo gesto. E, anche in questo caso, la risposta è più semplice di quel che si possa credere: per beneficienza. Ed è qui che diventa più facile riconoscere Gennaro, che chi ha avuto la fortuna di frequentarlo sa benissimo che (fuori dal campo, sia chiaro) l’ex allenatore anche del Napoli è sempre pronto ad aiutare chiunque.

Una rasatura da 10mila euro

E, così, è stato anche in questa occasione. Gattuso, infatti, si è tagliato la barba per sostenere la campagna di beneficenza “Beard Auction”, che punta a raccogliere fondi in favore della ricerca contro il cancro. Un gesto che l’allenatore italiano campione del mondo 2006 ha deciso di compiere insieme ai giocatori dell’Hajduk Spalato, che attualmente divide il primato nel campionato croato con il Rijeka. Come sottolineato dagli organizzatori della campagna, la visita dal barbiere di Gattuso ha fruttato all’organizzazione le bellezza di 10mila euro.