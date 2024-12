Infortuni Milan, lungo stop per Loftus-Cheek. Morata può rientrare prima del 2025: Roma e Supercoppa nel mirino

Lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista, gli esami verranno ripetuti tra una settimana ma è probabile si fermi un mese. Lo spagnolo salta solo il Genoa e forse il Verona

In poco meno di un minuto Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata hanno entrambi lasciato il campo per infortunio durante il primo tempo della gara di ieri tra il Milan e la Stella Rossa. Il tenore dei problemi muscolari che li ha colpiti, però, è diverso: il 2024 del centrocampista potrebbe essere già finito, mentre i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni dello spagnolo.

Milan, gli infortuni di Loftus-Cheek e Morata con la Stella Rossa

La questione infortuni torna a tenere banco in casa Milan dopo i problemi fisici che ieri sera hanno costretto di Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata ad abbandonare nel primo tempo la partita contro la Stella Rossa in Champions League. Gli esami medici condotti oggi dai due giocatori hanno evidenziato una differenza sugli infortuni occorsi e sui tempi di recupero.

Milan, Morata non preoccupa: ci sarà contro la Roma e in Supercoppa

I tifosi del Milan possono infatti tirare un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di Morata. Subito dopo l’incontro lo staff medico rossonero aveva ipotizzato un risentimento al flessore sinistro, ma gli esami condotti stamane non hanno evidenziato un infortunio di particolare gravità per il 32enne attaccante: Morata è stato vittima di un trauma elongativo agli adduttori.

Nessuna lesione dunque: lo spagnolo non potrà scendere in campo nel prossimo match contro il Genoa, ma potrebbe tornare già il 20 dicembre contro il Verona. Non dovesse farcela ad affrontare l’Hellas, Morata sarebbe comunque sicuramente in campo il 29 dicembre contro la Roma e avrebbe il tempo per tornare al meglio della condizione in vista della Supercoppa Italiana in programma a gennaio.

Milan, lesione al bicipite femorale per Loftus-Cheek

Diversa, invece, la situazione di Loftus-Cheek. Gli esami clinici effettuati oggi hanno portato alla luce una lesione al bicipite femorale destro: la situazione verrà nuovamente valutata tra una settimana o 10 giorni, ma la sensazione è che il centrocampista inglese finirà per restare lontano dal campo da gioco almeno per un mese. Il suo 2024, dunque, potrebbe essere già terminato.

Emergenza infortuni: Fonseca aspetta Okafor e pensa a Liberali

Gli infortuni di Morata e Loftus-Cheek vanno ad aggravare una situazione già piuttosto critica per il Milan, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi, infatti, il tecnico Paulo Fonseca in questo momento deve fare a meno anche di Pulisic, Jovic e Okafor, anche se quest’ultimo potrebbe accelerare i tempi di recupero e tornare disponibile già domenica contro il Genoa.

Considerando anche le dichiarazioni polemiche di Fonseca nel post-gara di ieri, non è da escludere che altri elementi del settore giovanile rossonero possano trovare spazio in prima squadra: dopo Francesco Camarda, ormai un punto fermo nell’organico del Milan sia in serie A che in Champions, potrebbe dunque essere arrivato il turno del trequartista Mattia Liberali.