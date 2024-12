Milan, il gol di Abraham scatena la reazione social della Stella Rossa: la bestemmia (in italiano) sull’account ufficiale

La rete dell'attaccante rossonero ha scatenato il club serbo, che ha reagito sui social senza freni: il commento che sta facendo il giro del web

Tornare a casa senza punti, dopo un’ottima prestazione farebbe innervosire anche i più calmi. È quello che è successo alla Stella Rossa, che si è vista strappare un punto d’oro in Champions League soltanto nei minuti finale. Una beffa che ha scatenato tutti, non solo i calciatori e l’allenatore, ma l’intero gruppo, anche sui social.

Abraham rovina la festa alla Stella Rossa

Prendere un gol negli ultimi minuti non è mai bello, soprattutto quando giochi contro un club sulla carta superiore. La Stella Rossa ne sa qualcosa: la squadra di Milojevic ha sfiorato l’impresa a San Siro ed è uscita sconfitta soltanto dopo la rete di Abraham all’87’. I serbi hanno giocato con determinazione e voglia di fare la storia, mentre i rossoneri non sono sembrati lucidi, anzi sono scesi in campo con poca cattiveria. Quella che invece non è mancata agli ospiti, anche sui social.

La reazione della Stella Rossa

Da qualche ora sta facendo il giro del web la reazione del profilo social della Stella Rossa dopo il gol di Abraham che ha regalato la vittoria al Milan nella sesta giornata di League Phase di Champions. E non si sono di certo contenuti. “87′ Goal for Milan. Tammy Abraham. Dio b*ia” si legge su X, con tanto di imprecazione scritta in italiano. Post che è subito diventato virale ed è andato a finire nelle migliori pagine di satira calcistica, con altri commenti ironici che non sono tardati ad arrivare.

Fonseca alza la voce

Non solo la Stella Rossa, anche Fonseca al termine della partita ha alzato la voce, ma non lo ha fatto di certo in modo ironico. L’allenatore del Milan ha cercato di responsabilizzare la squadra, dopo una prova opaca e una gara vinta solo grazie a circostanze fortunate. Il portoghese si è scagliato contro una parte dello spogliatoio: “Se serve porto la Primavera o i ragazzi della Serie C”. Una dichiarazione forte, ancora di più rispetto al post social dei serbi. Un avviso ai propri giocatori. Da questo momento è vietato sbagliare.