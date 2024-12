Champions, classifica dopo 6 turni: Milan e Juve sperano negli ottavi, l'Italia torna seconda nel ranking UEFA

Inter tra le prime otto, per Milan, Juventus e Atalanta la qualificazione è possibile. PSG e Manchester City rischiano, Bologna quasi fuori. La situazione e il calendario.

Mancano due giornate al termine della fase campionato della rinnovata Champions League e si giocheranno a fine gennaio 2025. Due giornate in cui si decideranno i destini delle cinque italiane iscritte alla competizione. Cinque come le squadre che, vista la situazione del ranking stagionale, potrebbero giocare la Champions anche il prossimo anno: l’Italia infatti – come vedremo – è tornata al secondo posto nella speciale graduatoria, superando il Portogallo. Ma Spagna e Germania sono in agguato.

Champions League, la situazione e i primi verdetti

Una sola squadra al comando a punteggio pieno: il Liverpool con sei successi su sei. Ai Reds basta un punto per ottenere la certezza di approdare agli ottavi. È messo bene pure il Barcellona, secondo a quota 15, mentre a 13 c’è l’Inter in buona compagnia: Arsenal, Leverkusen, Aston Villa e le sorprendenti francesi Brest e Lille. Appena un punticino più sotto c’è il Milan e a due la Juventus e l’Atalanta, che possono ancora sperare di chiudere tra le prime otto. Quasi fuori il Bologna, con appena due punti all’attivo: già eliminate Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys.

Champions League, la classifica a due gare dal termine

Ecco, nel dettaglio, la graduatoria di Champions League a due gare dal termine della fase campionato:

1. Liverpool 18

2. Barcellona 15

3. Arsenal 13

4. Bayer Leverkusen 13

5. Aston Villa 13

6. Inter 13

7. Brest 13

8. Lille 13

9. Borussia Dortmund 12

10. Bayern Monaco 12

11. Atletico Madrid 12

12. Milan 12

13. Atalanta 11

14. Juventus 11

15. Benfica 10

16. Monaco 10

17. Sporting 10

18. Feyenoord 10

19. Bruges 10

20. Real Madrid 9

21. Celtic 9

22. Manchester City 8

23. PSV Eindhoven 8

24. Dinamo Zagabria 8

25. Paris Saint-Germain 7

26. Stoccarda 7

27. Shakhtar Donetsk 4

28. Sparta Praga 4

29. Sturm Graz 3

30. Girona 3

31. Stella Rossa 3

32. Salisburgo 3

33. Bologna 2

34. RB Lipsia 0

35. Slovan Bratislava 0

36. Young Boys 0

Regolamento: le prime otto direttamente agli ottavi, dalla nona alla 24ma ai playoff. In caso di parità di punti il primo criterio è la differenza reti.

Champions League, il calendario delle ultime due giornate

Si riparte il 21-22 gennaio, dunque. Per l’Inter trasferta non impossibile – ma da non fallire – a Praga contro lo Sparta, il Milan ospita il Girona, Juve sul campo del Bruges. Occasione d’oro per l’Atalanta in casa contro lo Sturm Graz, mentre il Bologna riceve il Borussia Dortmund. Curiosità: PSG-Manchester City ha il sapore dello spareggio, una big rischia clamorosamente di uscire già nella prima fase. Ultimo turno con tutte le partite in programma in contemporanea mercoledì 29. Questo il quadro per le italiane: Inter-Monaco, Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica, Barcellona-Atalanta e Sporting-Bologna.

Ranking annuale UEFA, sorpasso Italia sul Portogallo

Intanto la buona notizia è che, grazie ai successi di Juve e Milan e al pareggio imposto dal Bologna al Benfica, l’Italia ha operato il sorpasso sul Portogallo al secondo posto della graduatoria stagionale UEFA. In vetta c’è sempre l’Inghilterra con 12.517 punti, quindi l’Italia (10.750) davanti al Portogallo (10.675), alla Spagna (10.607) e alla Germania (10.125). Alle prime due è garantito un posto in più nella Champions 2025-26. Contano pure i risultati di Europa League e Conference: a Lazio, Roma e Fiorentina il compito di consolidare il piazzamento, facendo un favore all’intera Serie A.