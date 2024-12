Pagelle Benfica-Bologna 0-0: Skorupski insuperabile, Dallinga pericoloso, Di Maria sempreverde

Secondo pareggio stagionale in Champions League per i rossoblù: a un passo dall'eliminazione ma autori di una gara solida all'Estadio Da Luz contro l'ex gioiello della Juve.

Secondo pareggio e secondo punto in Champions League per il Bologna. All’Estadio da Luz il match contro il Benfica, valido per la sesta giornata, è finito 0-0. I portoghesi salgono a quota 10 (-3 dall’ottavo posto, che dà diritto all’accesso automatico agli ottavi di finale).

Buona prestazione degli uomini di Italiano, a un passo dall’eliminazione ma protagonisti di una prova di carattere contro Di Maria e compagni. Un piccolo passo in avanti per un processo di maturazione a lungo termine in campo europeo dove, finora, i rossoblù hanno pagato per larghi tratti una sorta di scotto del noviziato.

Benfica-Bologna, la chiave della partita

L’applicazione tecnico-tattica del Bologna. Soprattutto nel secondo tempo, i rossoblù hanno tenuto bene il campo e concesso davvero poco al Benfica dimostrando che anche se, come probabile, l’avventura stagionale in Europa dovesse concludersi anzitempo, resterà un’esperienza da cui ripartire.

Benfica, top e flop

Di Maria 6.5: Pronti, via e manda Pavlidis in porta: gol annullato per posizione di fuorigioco. Sfiora il gol con un sinistro al volo su cross di Carreras. Impegna Skorupski con un paio di cross insidiosi. La classe non invecchia.

Pronti, via e manda Pavlidis in porta: gol annullato per posizione di fuorigioco. Sfiora il gol con un sinistro al volo su cross di Carreras. Impegna Skorupski con un paio di cross insidiosi. La classe non invecchia. Carreras 6: Con Di Maria è tra i più attivi nel Benfica. Sgasa, crossa, corre a più non posso. Ci prova: Posch lo mura.

Con Di Maria è tra i più attivi nel Benfica. Sgasa, crossa, corre a più non posso. Ci prova: Posch lo mura. Aursnes 5.5: Scarsamente coinvolto nelle dinamiche di gioco. Il norvegese battaglia in mezzo al campo con fortune alterne.

Scarsamente coinvolto nelle dinamiche di gioco. Il norvegese battaglia in mezzo al campo con fortune alterne. Bah 5.5: Iling-Junior è evanescente, dall’altra parte non trova però un Bah propositivo. Bloccato. Senza infamia e senza lode.

Iling-Junior è evanescente, dall’altra parte non trova però un Bah propositivo. Bloccato. Senza infamia e senza lode. Akturkoglu 5.5: Si dà da fare, ma è ben contenuto da Posch. Arriva alla conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

Si dà da fare, ma è ben contenuto da Posch. Arriva alla conclusione, ma non trova lo specchio della porta. Pavlidis 5: Ci mette tre minuti a segnare, ma è tutto fermo per fuorigioco. Poi sparisce dalla partita non riuscendo a incidere.

Bologna, top e flop

Skorupski 7: Reattivo e attento su Di Maria con tanto di miracolo nel finale. Ancora una volta il portierone polacco si conferma un punto di riferimento quando la porta del Bologna diventa una sorta di bersaglio preso di mira con insistenza. Si va fa valere in presa alta. Bravo nella lettura delle traiettoriei velenose disegnate dall’ex Juve.

Reattivo e attento su Di Maria con tanto di miracolo nel finale. Ancora una volta il portierone polacco si conferma un punto di riferimento quando la porta del Bologna diventa una sorta di bersaglio preso di mira con insistenza. Si va fa valere in presa alta. Bravo nella lettura delle traiettoriei velenose disegnate dall’ex Juve. Dallinga 6.5: Il più pericoloso nel Bologna. Impegna Trubin prima provandolo a saltare in dribbling, poi con una botta parata dal portiere del Benfica. Tiene in apprensione Araujo. In crescita.

Il più pericoloso nel Bologna. Impegna Trubin prima provandolo a saltare in dribbling, poi con una botta parata dal portiere del Benfica. Tiene in apprensione Araujo. In crescita. Posch 6.5: Akturkoglu è un brutto cliente, ma trova pane per i suoi denti. Bene anche nelle chiusure su Carreras.

Akturkoglu è un brutto cliente, ma trova pane per i suoi denti. Bene anche nelle chiusure su Carreras. Moro 5.5: Non riesce a illuminare la manovra. Il gioco del Bologna manca di verticalità, Moro non riesce a garantirla.

Non riesce a illuminare la manovra. Il gioco del Bologna manca di verticalità, Moro non riesce a garantirla. Fabbian 5.5: Il Benfica perde palla in maniera sanguinosa in avvio di gara, Fabbian è bravo a recuperare palla, meno nel tentativo di punire l’errore con un tiro immediato. Non riesce a incidere.

Il Benfica perde palla in maniera sanguinosa in avvio di gara, Fabbian è bravo a recuperare palla, meno nel tentativo di punire l’errore con un tiro immediato. Non riesce a incidere. Illing-Jr 5: Evanescente. Non riesce a incidere e a ripagare la fiducia di Italiano.

Benfica-Bologna, la pagella dell’arbitro Petrescu

Benfica-Bologna è stata diretta dall’arbitro rumeno sarà assistito dall’arbitro Petrescu, assistito da altri tre connazionali: Ghinguleac, Grigoriu e dal quarto uomo Birsan. Al VAR l’olandese Van Boekel e lo sloveno Borosak. Nel secondo tempo perde di mano la gestione dei cartellini. Ben assistito dai suoi collaboratori che annullano giustamente per fuorigioco il gol di Pavlidis. Voto 6.

