Benfica-Chelsea, moviola: 5 gol, 2 ore di stop per la tempesta, overtime e Di Bello al Var protagonista

La prova dell’arbitro Vincic a Charlotte nella gara degli ottavi del Mondiale analizzata ai raggi X: dal fischietto sloveno 8 gialli e un rosso

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Benfica-Chelsea, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues. Recentemente ha arbitrato il ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Portogallo e Danimarca, e la semifinale contro la Germania ma vediamo come se l’è cavata a Charlotte.

I precedenti tra le due squadre

Tre vittorie su tre per il Chelsea nei precedenti con i portoghesi. Il confronto diretto più importante era certamente quello datato 15 maggio 2013: finale di Europa League, con sede ad Amsterdam. I blues vinsero per 2-1

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con l’honduregno Said Martínez IV uomo, l’arbitro ha ammonito Pavlidis, Caicedo, Florentino, Kokcu, Prestianni, Palmer, Gouveia, Colwill. Espulso Prestianni per doppia ammonizione.

Benfica-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 50′: Pavlidis in ritardo su Enzo Fernandes. Il greco viene ammonito. Al 61′ giallo per Caicedo per proteste dopo aver fischiato un fallo ai danni di Cucurella. Un minuto dopo giallo anche per Florentino per un fallo da dietro su Palmer. Al 68′ Pavlidis prende il tempo a Badiashile e poi vai giù in area di rigore dopo essere stato trattenuto. Per l’arbitro è tutto ok ma ci sono molti dubbi. Di Bello al Var non interviene. Al 79′ Cucurella trova un varco per Liam Delap che salta Trubin in dribbling e appoggia per il comodo 2-0 ma la rete viene annullata. C’era fuorigioco di Delap. All’83’ Kökçü entra in ritardo su Pedro Neto e viene ammonito.

All’86’ rischia il giallo anche Belotti per un fallo da dietro su Nkunku. All’87’ il colpo di scena: l’arbitro Slavko Vincic sospende il match Protocollo meteo attivato, perché c’è il rischio fulmini. i rientrerà in campo solo una volta che le nuvole saranno andate via a distanza di sicurezza dallo stadio. La gara riprende dopo circa 2 ore col Chelsea avanti per 1-0. L’arbitro concede 6′ di recupero e al 93′ la sorpresa che nessuno si aspettava. Punizione battuta da Di Maria dalla destra, palla sul secondo palo e Malo Gusto, sbagliando il tempo dell’intervento, colpisce la palla col braccio largo dopo il colpo di testa di Otamendi. Di Bello al Var richiama Vincic che con l’on field review concede il penalty. Di Maria segna dagli 11 metri e si va ai supplementari con i brasiliani in 10: Prestianni entra in ritardo su Colwill e rimedia il secondo cartellino, prima per fallo su Colwill e poi per proteste.

Al 92′ ammonito Palmer per una spinta. Al 102′ ammonito Colwill per fallo su Belotti. Poi si scatenano i Blues che segnano tre gol con Nkunku, Neto e nel secondo supplementare con Dewsbury-Hall. Al 120′ duello fisico in area di rigore tra Gouveia e Chalobah, per l’arbitro non ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Al 121′ giallo a Gouveia per un fallo di frustrazione prima del fischio finale: il Chelsea vince 4-1 e ai quarti affronterà il Palmeiras.