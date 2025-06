Esperance-Chelsea, moviola: surreale scena sul rigore, l’arbitro deve spiegare col microfono

La prova dell’arbitro Perez a Filadelfia nel match del mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto argentino ha ammonito quattro giocatori

Non ha un grande spessore internazionale Yael Falcón Pérez, l’arbitro argentino scelto per Esperance-Chelsea. Al Mondiale per club ha debuttato senza infamia e senza lode in Seattle-Atletico Madrid ma vediamo come se l’è cavata ieri a Filadelfia.

I precedenti tra le due squadre

Non vi erano precedenti tra il club tunisino e i Blues.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Yesso e Rodriguez con il cinese Ma Ning IV uomo, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Kanzari, Derbali, Ogbelu, Ben Ali.

Esperance-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 18′ Ben Ali rischia tantissimo per un calcione sulla caviglia di Madueke, graziato dall’arbitro. Primo giallo al 38′ ed è per Kanzari. Al 48′ regolare il gol di Adarabioyo, bravissimo a smarcarsi dal fuorigioco. Al 75′ l’arbitro ravvede un mani di Meriah su tiro di Andrey Santos e tra lo stupore generale assegna un rigore al Chelsea. Nkunku sta per calciare dal dischetto quando il Var richiama il direttore di gara all’on field review.

Dopo aver rivisto le immagini l’arbitro cambia idea e revoca il penalty. L’arbitro spiega con il microfono che la posizione del corpo del braccio di Meriah è naturale. All’87’ ammonito Derbali, al 93′ giallo per Orgbelu. Dopo il 3-0 firmato da George viene ammonito anche Ben Ali e dopo 8′ di recupero Esperance-Chelsea finisce 0-3.