Palmeiras-Chelsea, moviola: giallo sul rigore negato, Blues graziati dall’arbitro e salvati da un autogol

La prova dell’arbitro Faghani nella gara dei quarti del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto australiano ha ammonito 4 giocatori

Classe ‘78, Alireza Faghani – la scelta della Fifa per Palmeiras-Chelsea è nato in Iran ma ha la nazionalità australiana. Solida esperienza internazionale alle spalle, ha diretto anche gare dei Mondiali nel 2018 e nel 2022. In questo Mondiale per club aveva già diretto Inter Miami-Al Ahly ma vediamo come se l’è cavata questa notte.

I precedenti tra le due squadre

L’unico precedente tra i due club risale al 12 febbraio 2022 e vide il successo dei Blues per 2-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Shchetinin e Beecham con l’uzbeko Tantashev IV uomo, l’arbitro ha ammonito Malo Gusto, Delap, Rios, Colwill.

Palmeiras-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ prime scintille in campo, in particolare tra Giay e Delap: il direttore di gara riporta subito il sereno. Primo giallo al 41′: è per Malo Gusto, intervento in ritardo in scivolata ai danni di Dos Santos. Nel recupero del primo tempo ammonito Delap, sbracciata fallosa ai danni di Richard Rios. La gara è spesso frazionata ma l’arbitro interviene poco. Al 50′ intervento falloso di Cucurella ai danni di Allan, anche in questo caso soltanto un richiamo verbale da parte di Faghani. Subito dopo scintille tra Colwill e Vitor Roque prima della battuta del calcio di punizione, ancora una volta il direttore di gara è chiamato a rasserenare gli animi.

Proteste al 61′: Martinez cade dopo essere stato rimontato all’ingresso dell’area di rigore da Andrey Santos ma è tutto regolare secondo il direttore di gara. Al 78′ giallo a Richard Rios, reo di qualche parola di troppo all’indirizzo del direttore di gara. All’83’ il gol partita, cross di Malo Gusto, la deviazione di Giay beffa Weverton, autogol. All’86’ parolina di troppo da parte di Colwill all’indirizzo del direttore di gara, che lo sanziona con il cartellino giallo. Dopo 5′ di recupero vince 2-1 il Chelsea che in semifinale affronterà il Fluminense.