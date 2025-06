Flamengo-Chelsea, moviola: rabbia Blues tra rigori, rosso e gol dubbio

La prova dell’arbitro Barton a Filadelfia nella gara del mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto salvadoregno ne ha ammoniti cinque

Iván Barton, la scelta per Flamengo-Chelsea, era alla sua seconda partita in questa edizione del torneo, dopo aver diretto la partita tra Boca Juniors e Benfica, segnata da due cartellini rossi e critiche per la sua prestazione. Inoltre, l’arbitro era già stato al centro di un’altra polemica, questa volta in Arabia Saudita, quando l’Al Hilal ha formalmente protestato contro la prestazione di Barton nel pareggio contro l’Al Riyadh, sostenendo che due rigori netti erano stati ignorati nonostante l’uso del VAR. Barton ha una media elevata di ammonizioni: nelle 23 partite della scorsa stagione, ha estratto 122 cartellini gialli e otto rossi, più di cinque cartellini a partita ma vediamo come se l’è cavata al Lincoln Financial Field di Filadelfia il fischietto salvadoregno.

I precedenti tra le due squadre

I brasiliani non avevano mai affrontato prima i Blues nella loro storia.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistent David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaragua) con Ning Ma al Vari, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Caicedo (C), Neto (C), Delap (C), Gerson (F), Pulgar (F). Espulso: Jackson (C)

Flamengo-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’11’: qualche parola di troppo da parte di Caicedo nei confronti di Jorginho dopo un intervento scomposto ai suoi danni e ammonizione per il giocatore dei blues. Al 17′ graziato Fernandez dopo un intervento scomposto su Gerson, solo un richiamo verbale e niente giallo. Al 23′ ammonito Pedro Neto che stende al limite dell’area Wesley. Al 45′ proteste del Chelsea: Enzo Fernandez cade all’ingresso dell’area di rigore lamentando un tocco falloso di Gerson, per il direttore di gara non c’è nulla e il Var non interviene. Al 45’+2′ intervento in ritardo di Delap ai danni di Leo Pereira, altro cartellino giallo estratto dal direttore di gara.

Al 47′ Gerson dopo un contatto con Cucurella cade nel tentativo di raggiungere un’imbucata di Plata, il direttore di gara lascia correre. Al 62′ dubbi sul gol del Flamengo con Hernandez ma dopo un check del Var la rete viene convalidata. Al 68′ intervento in gioco pericoloso e in netto ritardo del neo-entrato Jackson ai danni di Ayrton, per l’arbitro è da rosso diretto. Al 74′ cartellino giallo per Gerson dopo un intervento in ritardo su Cucurella. All’85’ ammonito Pulgar per un fallo ai danni di Caicedo al limite dell’area del Flamengo: poco dopo Pulgar commette un altro fallo ma viene risparmiato dal direttore di gara. Al 92′ giallo per Plata, sanzionato per la reiterata perdita di tempo, Dopo il recupero Flamengo-Chelsea finisce 3-1.