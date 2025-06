Chelsea-Los Angeles, moviola: paura per Ordaz, i fuorigioco di Giroud e la decisione del Var

La prova dell’arbitro Valenzuela ad Atlanta nella gara per il Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto venezuelano ne ha ammoniti cinque

Non aveva esperienze al di là del calcio sudamericano Jesus Valenzuela, l’arbitro venezuelano classe ’83 scelto per Chelsea-Los Angeles al Mondiale per club. Sette presenze tra Libertadores e copa America per lui ma vediamo come se l’è cavata ieri ad Atlanta.

I precedenti tra le due squadre

I blues non avevano mai affrontato prima il club californiano: è stato il primo confronto di sempre.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Urrego e Moreno con IV uomo Ndala della Repubblica Democratica Congo, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: James (C), Aderabioyo (C), Martinez (L), Cucurella (C), Palencia (L).

Chelsea-Los Angeles, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 36′ James entra in ritardo ai danni di Bouanga, che stava per incunearsi in area di rigore dalla sinistra ma la punizione non viene battuta subito poichè Ordaz ha accusato un problema alla testa dopo una pallonata subita in precedenza. Paura per il giocatore che viene soccorso dai sanitari poi il gioco riprende dopo due minuti ma Ordaz al 39′ non ce la fa e viene sostituito da Martinez. Giallo al 45′ pt per Adarabioyo che ferma Ebobisse con un tackle falloso a centrocampo.

Nella ripresa ammonito dopo 13′ Martinez che spinge Cucurella a palla lontana. Interviene anche il Var per valutare se ci sono estremi per il rosso il giocatore se la cava con l’ammonizione. Al 30′ ammonito Cucurella per fallo in ritardo ai danni di Martinez. Infine al 45’+2 ammonito Palencia che placca Neto e lo blocca sulla corsia. La gara finisce 2-0 per il Chelsea, da segnalare che spesso è stato beccato in fuorigioco l’ex Milan Giroud.