Flamengo-Bayern, moviola: Oliver si conferma spietato ma manca un rosso, Jorginho vince il tabù

La prova dell’arbitro a Miami nella gara degli ottavi del mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito nove giocatori

Da ormai sette anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni, la scelta per Flamengo-Bayern ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera. In questa edizione della Coppa del Mondo, Michael Oliver ha arbitrato la vittoria del Fluminense per 4-2 contro l’Ulsan HD dalla Corea del Sud , ma come se l’è cavata ieri a Miami?

I precedenti tra le due squadre

I rossoneri brasiliani non avevano mai incontrato prima il club bavarese.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con il cileno Cristian Garay IV uomo, l’arbitro ha ammonito 9 giocatori: Pulgar, Tah, Plata, Allan, Wesley, Kimmich, Kane, Musala, Laimer

Flamengo-Bayern, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ scintille tra ra Luiz Araújo ed Olise: rientra però tutto subito. Al 28′ problemi alla strumentazione dell’arbitro Michael Oliver, il gioco si ferma per un paio di minuti, poi si riprende. La gara si innervosisce prima del riposo. Al 44′ graziato Pulgar, solo ammonito per un bruttissimo fallo su Kane: era da rosso probabilmente. Al 45′ ammoniti Tah e Pulgar per reciproche scorrettezze e nel recupero giallo anche per Allan per un fallo ai danni di Kimmich.

Al 63′ De Arrascaeta va al cross dalla destra: Olise tocca il pallone con la mano, intervento molto scomposto e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto realizza Jorginho, che torna ad essere implacabile dal dischetto dopo gli errori in maglia azzurra. Al 63′ ammonito Wesley per un fallo su Sané. Al 64′ Olise crossa sul secondo palo per Kane: Allan lo spinge e l’attaccante ex Tottenham si lamenta, ma era tutto fermo in quanto è partito in fuorigioco. Al 66′ ammonito Kimmich per un intervento falloso ai danni di Bruno Henrique. All’83’ ammonito Kane per un fallo ai danni di Ayrton Lucas. All’87’ ammonito Musala per proteste. Al 91′ giallo a Laimer per un brutto fallo su Bruno Henrique. Dopo 7′ di recupero finisce col successo del Bayern per 4-2: i bavaresi affronteranno il Psg.