Mondiale per club, il Flamengo schianta il Chelsea: è crisi Europa. Danilo protagonista, entrata killer di Jackson

I blues di Maresca sconfitti 3-1, l'ex difensore della Juventus autore di un gol e di una grande prestazione: per gli inglesi sarà necessario battere l'Esperance Tunisi per passare il turno

Nelle grandi manifestazioni estive tradizione vuole che le “grandi” entrino in forma con il passare del tempo. In questo Mondiale per club le favorite sono senza alcun dubbio le formazioni europee, che nelle prime partite non sempre hanno mostrato un grande smalto.

Chelsea ko contro il Flamengo

Ultimo esempio, il tonfo del Chelsea contro il Flamengo: i Blues di Maresca hanno iniziato alla grande, e con il solito Pedro Neto hanno trovato il gol del vantaggio. Nella seconda frazione di gioco, però, il copione della partita cambia, in particolare dal momento in cui viene inserito Bruno Henrique tra le fila dei brasiliani. Dopo sei minuti realizza il gol del pareggio, tre minuti dopo sugli sviluppi di un corner, indirizza il pallone al centro, di testa, dove Danilo trova il 2-1. E nel finale arriva il tris conclusivo di Wallace Yan.

Chelsea, la follia di Jackson

I brasiliani sono ad un passo dalla qualificazione nel girone D dopo il secondo successo che fa seguito a quello sull’Esperance, mentre il Chelsea dovrà battere i tunisini per passare il turno. Una partita nella quale non avranno Nicolas Jackson, cacciato al 68’ per un fallaccio spezzagambe su Airton Lucas appena 4′ dopo essere entrato. Un gesto folle, e oltretutto già visto in Premier alla terzultima contro il Newcastle, quando è stato espulso per un altro fallo inspiegabile rischiando di compromettere la corsa Champions dei Blues.

Danilo il rimpianto della Juventus

Una partita in cui il capitano del Brasile, Danilo, ha fatto vedere di essere ancora un giocatore pienamente valido: un gol, 98% di precisione dei passaggi, e soprattutto il 100% dei duelli vinti. Un giocatore messo troppo rapidamente alla porta dalla Juventus del duo Motta-Giuntoli, e che avrebbe poi parlato di “progetto fantasioso“: parole profetiche, visto come sono andate poi le cose a Torino.

Mondiale. europee a rilento

Ma la sconfitta del Chelsea, come da incipit, si inquadra in un panorama che sta coinvolgendo molte squadre europee, apparse stanche e demotivate. L’Inter vicecampione d’Europa ha pareggiato con il Monterrey, stesso risultato del Real Madrid con l’Al-Hilal, il Porto è stato sconfitto dall’Inter Miami (anche se contro un certo Messi…), il Psg dopo un grande esordio si è inchinato al Botafogo. Insomma, la sensazione è che qualche sorpresa possa venir fuori da questo Mondiale per club.

Il Flamengo “sfotte” il Chelsea su X

Nel post-partita, il Flamengo ha preso in giro il Chelsea su X, poi ha cancellato cancella il post. Al centro dello stemma dei Blues era apparsa una formica al posto del classico leone. Uno sfottò durato poco, ma che ha fatto in tempo a diventare virale. Così come la partita di Danilo, che ha naturalmente scatenato la nostalgia dei tifosi della Juventus, ancora convinti che avrebbe potuto dare tanto alla causa bianconera.