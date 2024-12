Questa sarà la prima trasferta del Bologna contro una squadra portoghese da settembre 1998, in una vittoria per 2-0 contro lo Sporting in Coppa UEFA. Infatti, entrambe le trasferte contro squadre portoghesi sono state contro lo stesso avversario, perdendo nella stessa competizione nel marzo 1991 (0-2).20:28

Benfica e Bologna non si sono mai affrontate in precedenza, anche se questa sarà la terza stagione europea consecutiva in cui il Benfica affronta una squadra italiana (2V contro la Juventus e 1N, 1P contro l'Inter nel 2022/23, 1N, 1P contro l'Inter nel 2023/24).20:28

Le scelte di Italiano: gioca Dallinga e non Castro, alle sue spalle Fabbian completa il terzetto con Urbanski e Iling-Junior. In mediana c'è Ferguson al fianco di Moro.20:27

Le scelte di Bruno Lage: Bah e Carreras giocheranno sulle corsie laterali, con Kocku e Arusnes in mediana ai lati di Florentino. In attacco gioca Di Maria con Pavlidis e Akturkoglu.20:26

Benfica - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Bologna sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Benfica-Bologna di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Benfica-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Benfica-Bologna è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

