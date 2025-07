Saint-Maximin accusa il Fenerbahce: "Volevano doparmi quando ero malato, ecco perché non vincono"

L'attaccante francese ha mosso delle accuse importanti al club turco, che si è subito tutelato e ha risposto con un comunicato ufficiale

Allan Saint-Maximin è finito nell’occhio del ciclone per delle accuse durissime mosse al Fenerbahçe, club turco in cui ha militato nell’ultima stagione, in prestito dall’Al Ahly. Intervenuto come ospite durante una diretta dello streamer francese Zack Nani, l’ex esterno del Nizza non ha risparmiato critiche all’ambiente che circonda la squadra di Istanbul, ora guidata da José Mourinho, come riportato da L’Équipe. “È a causa di tutte queste brutte cose – ed è triste per i tifosi perché non se lo meritano – che il Fener non riesce a diventare campione“, ha dichiarato il francese, sottolineando quanto il clima interno possa influire negativamente sulle ambizioni del club.

L’accusa di Saint-Maximin al Fenerbahce

L’attaccante, seguito anche dal Napoli a gennaio per il post Kvaratskhelia, ha poi rincarato la dose con una rivelazione scioccante: “Volevano persino doparmi, per farvi capire quanto fosse grave la situazione. Sono cose che la gente non sa. Non parli perché ti minacciano dietro le quinte. Va oltre il calcio”. Dichiarazioni molto dure, che hanno avuto subito risalto sui social. E solo in un secondo momento il calciatore francese, ora all’Al Ahly, ha cercato di rendere più morbida la sua posizione.

Saint-Maximin fa chiarezza

Tuttavia, vedendo le sue parole echeggiare sui social media e scatenare reazioni forti, l’ala 28enne ha provato a fare chiarezza, ma dichiarando sempre fatti gravi: “Vedo che le cose stanno prendendo una piega diversa su Twitter, quindi chiarirò quello che ho detto. Stavo parlando di quelle persone del club che sono pronte a tutto. Nel mio caso, quando ero malato, mi è stato praticamente somministrato un trattamento considerato doping. Non so perché questa equipe di medici abbia fatto una cosa del genere”. Una precisazione che non cancella il peso delle accuse iniziali. E non è tardata ad arrivare la risposta del Fenerbahce.

La replica del Fenerbahce alle accuse

Dopo le dichiarazioni del calciatore è arrivata la replica del club turco: “Abbiamo seguito con sgomento le recenti dichiarazioni rilasciate da Allan Saint-Maximin, che ha giocato per il nostro club nella stagione 2024-2025, su una piattaforma social. Distorcendo i fatti relativi alle cure mediche ricevute a seguito di un problema di salute, il giocatore ha tentato di fuorviare l’opinione pubblica e danneggiare la reputazione del nostro club. Con la presente informiamo il pubblico che eserciteremo tutti i nostri diritti legali contro queste dichiarazioni fuorvianti e contro qualsiasi tentativo di danneggiare la reputazione della nostra istituzione”.