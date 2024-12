Napoli, Kvaratskhelia si ferma: infortunio al ginocchio, può tornare tra un mese con la Fiorentina

Brutta notizia per la squadra di Antonio Conte: il georgiano ha subito un trauma distorsivo con lieve lesione del legamento collaterale: salterà di sicuro Udinese, Genoa e Venezia

Non sono ancora finite le brutte notizie per i tifosi del Napoli in questo mese di dicembre: dopo le due sconfitte contro la Lazio, la squadra di Antonio Conte incassa anche l’infortunio di Kvicha Kvaratskhelia, fermato da un problema al ginocchio che lo terrà ai box per almeno un mese.

Napoli, Kvaratskhelia infortunato: un mese di stop

Non era al top della forma, ma Kvicha Kvaratskhelia rimaneva un punto di riferimento essenziale per il Napoli: usiamo l’imperfetto perché Antonio Conte dovrà fare a meno nelle prossime partite del talento georgiano. Kvara è stato infatti fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese: non esattamente una buona notizia per la squadra azzurra, alle prese con la prima mini-crisi dall’inizio della stagione, che le è costata anche la vetta della classifica della serie A.

Napoli, l’infortunio al ginocchio di Kvaratskhelia

Secondo quanto riferito dal Napoli in un comunicato ufficiale Kvaratskhelia ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro durante la partita di domenica sera contro la Lazio. L’attaccante si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Tradotto: il georgiano avrà bisogno di almeno 4 settimane per recuperare dall’infortunio e tornare in campo.

Napoli senza Kvaratskhelia contro Udinese, Genoa e Venezia

Di conseguenza, Kvaratskhelia è destinato sicuramente a saltare la gara di sabato contro l’Udinese al Friuli, quella del 21 dicembre a Marassi col Genoa e quella al Maradona col Venezia del 29 dicembre. Lo staff del Napoli proverà a rimetterlo in sesto in tempo per la sfida del Franchi con la Fiorentina in calendario il 4 gennaio.

Non dovesse farcela, Kvaratskhelia rientrerebbe direttamente il 12 gennaio contro il Verona, nella 1a giornata del girone di ritorno, in tempo per il nuovo mini-ciclo terribile che attende il Napoli all’inizio del 2025: gli azzurri affronteranno una dietro l’altra l’Atalanta a Bergamo, la Juventus al Maradona e la Roma all’Olimpico.