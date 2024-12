La classifica senza errori arbitrali, 15a giornata: big match falsato, protestano Milan, Napoli e Juve

Nel fine settimana gli arbitri di Serie A sono scesi in campo con un segno nero sul volto per protestare contro le violenze sui direttori di gara , soprattutto nelle categorie minori: una campagna a cui ci associamo in pieno. Non possono non essere sottolineate, però, le sviste che – ancora una volta – hanno fatto da contorno all’ultima giornata del massimo campionato. Con un altro match falsato e neppure di poco conto. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quindicesima di campionato.

Arbitri, un’altra partita condizionata

Il match falsato del turno è Atalanta-Milan, arbitrato da La Penna. Il primo gol dei nerazzurri è viziato da un evidente fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez, suo ex compagno di squadra proprio in rossonero. La spiegazione del talent di DAZN, Luca Marelli: “Non si tratta di una spinta, ma di un appoggio con le due mani su Theo Hernandez: si aiuta poggiando le due mani sulle spalle di Theo e questo lo aiuta a compiere il movimento che voleva compiere. Theo viene anche spostato, non può intervenire sul pallone”. Surreale, invece, che Dino Tommasi per l’AIA abbia giudicato valida la rete nel corso di Open Var.

Moviola: tutte le sfide del 15mo turno

Proteste feroci in altre gare. Il Napoli ha chiesto due rigori contro la Lazio, uno per contatto Marusic-Kvarataskhelia (fuori area, ma Colombo non ha dato neppure il fallo) e l’altro per spintarella Zaccagni-Di Lorenzo: troppo poco per concedere il penalty. Serie di lamentele in Juve-Bologna. Nel mirino il mancato rosso a Kalulu per fallo su Odgaard (più da giallo, ma almeno la punizione c’era e Marchetti se l’è persa) e un rigore non concesso nel finale per tocco in area su Mbangula: contatto leggerissimo, giusto non assegnare il “rigorino”. Non punibile, infine, la posizione di Kouame sul tiro di Cataldi che ha deciso Fiorentina-Cagliari.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ATALANTA 34 LAZIO -1 32 NAPOLI 32 NAPOLI – 32 INTER* 31 FIORENTINA* – 31 FIORENTINA* 31 INTER* +1 30 LAZIO 31 ATALANTA +5 29 JUVENTUS 27 JUVENTUS – 27 MILAN* 22 UDINESE -5 25 BOLOGNA* 22 ROMA -7 23 UDINESE 20 MILAN* -1 23 EMPOLI 19 TORINO -3 19 ROMA 16 BOLOGNA* +3 19 TORINO 16 EMPOLI +1 18 PARMA 15 PARMA – 15 GENOA 15 GENOA – 15 CAGLIARI 14 LECCE – 13 LECCE 13 COMO – 12 COMO 12 MONZA -1 11 VERONA 12 CAGLIARI +3 11 MONZA 10 VENEZIA -1 10 VENEZIA 9 VERONA +3 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.