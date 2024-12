A Open Var si fa chiarezza sugli episodi più controversi della 15a giornata di Serie A: dal primo gol dell'Atalanta al mancato rosso al difensore

Altro giro, altre polemiche. A Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, si fa chiarezza sugli episodi più controversi della 15a giornata di Serie A. Sotto la lente il contestato (soprattutto da Fonseca) gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan e la mancata espulsione di Kalulu in Juventus-Bologna.

Atalanta-Milan, il verdetto sul gol di De Ketelaere

Al termine della partita vinta dalla Dea 2-1, Fonseca ha attaccato duramente La Penna per non aver fischiato fallo su Theo Hernandez in occasione del gol del vantaggio a inizio partita firmato dal grande ex, De Ketelaere.

A Open Var è stato svelato l’audio tra il direttore di gara e il Var. Ecco il responso di quest’ultimo: “È tutto regolare, non c’è assolutamente niente. Salta molto in anticipo”. E l’Aia ritiene corretta la decisione dell’arbitro sul colpo di testa del belga.

L’Aia spiega perché non c’è fallo di De Ketelaere

“Sono sempre stato zitto, ma ora è il momento di parlare: il primo gol (quello di CDK, ndr) è un chiaro fallo. Non c’è rispetto per il Milan”. Queste le forti dichiarazioni di Fonseca dopo la partita del Gewiss Stadium, cui hanno fatto seguito pesanti accuse all’indirizzo di La Penna.

A fugare ogni dubbio ci ha pensato Dino Tommasi, componente della commissione CAN, presente negli studi di Dazn: “De Ketelaere ruba il tempo a Theo Hernandez, lui è in elevazione. La rete è regolare: la prova di La Penna è stata ottima”.

Juve-Bologna, polemiche per il caso Kalulu: l’audio

Al 23′ i calciatori del Bologna hanno protestato per la mancata espulsione di Kalulu, in seguito a un contatto con Odgaard, lanciato a rete. Nella circostanza Marchetti ha lasciato proseguire l’azione senza decretare il calcio di punizione. Nel dialogo col Var si valuta il possibile Dogso. “Altri difensori non ci sono, dobbiamo capire il pallone. Non può avere il controllo per me, gli rimbalza velocemente davanti. Non ci può arrivare. Check completato”.

Tommasi conferma, pur ammettendo una mancanza. “Senza il possesso effettivo del pallone, non si completano tutti i criteri per il Dogso e il Var non può intervenire”. Però aggiunge: “L’errore dell’arbitro è che mancano fallo e ammonizione”.